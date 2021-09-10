В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди

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НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 9 сентября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на юго-западе, северо-западе, севере, востоке, в центре, в горных и предгорных районах юго-востока РК пройдут дожди с грозами, на востоке - сильный дождь. Лишь на юге и западе Казахстана под влиянием отрога обширного антициклона ожидается погода без осадков. На востоке, северо-западе, севере, в центре, на юге и юго-востоке республики ожидается усиление ветра. На севере, северо-западе и в центре - туман, на востоке и в горных районах юго-востока страны - град", - сообщает РГП "Казгидромет".

На западе, северо-западе, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, усиление ветра при грозе 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на северо-западе Акмолинской области ожидается туман, ночью на востоке, днем на северо-западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на северо-западе Костанайской области ожидается гроза, ночью и утром на востоке - туман, днем на северо-западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью на севере, востоке Павлодарской области ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на востоке, юго-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в горных и предгорных районах Алматинской области ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на западе и в горных районах Туркестанской области, на юге Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В центре Атырауской области, ночью и утром на севере Карагандинской области ожидается туман.

Ночью на севере, северо-востоке Акмолинской, Павлодарской областей ожидаются, на севере Северо-Казахстанской области, севере и востоке Костанайской области сохраняются заморозки на поверхности почвы, 2 градуса.

На большей части Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской областей, на северо-востоке и юге Западно-Казахстанской области, на западе Карагандинской, Акмолинской областей, в центре Павлодарской области, на юге и юго-востоке Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.





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