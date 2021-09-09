Штормовое предупреждение объявили в семи областях

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НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Жамбылской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Кызылординской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 9 сентября, сутки 10 сентября в Жамбылской области, на востоке, юго-востоке и в горных районах, ожидается гроза, град. Днем 9 сентября, сутки 10 сентября ожидается ветер северо-восточный, с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром 9 сентября на севере Карагандинской области ожидается туман. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

9 сентября на севере Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 9 сентября на западе и в горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

9 сентября ночью и утром на северо-западе Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, ночью на востоке, днем на северо-западе области 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области, на юге, 9 сентября ожидается ветер северный, северо-восточный, 10-11 сентября северо-западный, западный, на северо-западе области 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

9 сентября на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На западе, севере и северо-востоке гроза, град. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Ранее "Казгидромет" представил прогноз погоды по Казахстану на 9-11 сентября.

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