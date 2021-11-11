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В большинстве регионов Казахстана в среду ожидаются осадки

10.11.2021, 08:20 57781
В большинстве регионов Казахстана в среду ожидаются осадки
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 10 НОЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 10 ноября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Под влиянием северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега. Лишь восток, центр и юг страны будут под влиянием поля повышенного давления, в связи с чем ожидается погода преимущественно без осадков. На большей части Казахстана ожидается усиление ветра, на севере с низовой метелью, на западе и севере туман, на северо-западе гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На севере и западе Северо-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, на большей части усиление ветра до 15-20, на юго-западе области порывы 25 метров в секунду. 
 
В Акмолинской области ночью на северо-западе области, днем на большей части ожидается усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. 
 
В Западно-Казахстанской и на северо-западе Атырауской области ожидается туман, на западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра до 17-22, порывы 25 метров в секунду. 
 
Днем на западе Мангистауской области ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на северо-западе Актюбинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере Костанайской области ожидается гололед; на северо-востоке и востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на юго-западе Павлодарской области ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. 
 
Ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается туман.

 

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новости по теме

Открыты Call-центры МВД по вопросам эксплуатации авто с российскими номерами

11.11.2021, 11:10 28108
Открыты Call-центры МВД по вопросам эксплуатации авто с российскими номерами
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Министерство внутренних дел открыло call-центры по вопросам эксплуатации автомобилей с иностранной регистрацией во всех регионах страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ведомстве сообщили, что в связи с актуальностью вопросов об эксплуатации и регистрации транспортных средств, ввезенных из Российской Федерации, а также о способах проверки по учетным данным МВД регистрации своего автомобиля в РФ, для удобства граждан сформированы контактные телефоны, по которым водители могут обращаться в полицию для получения интересующей их информации.
 
Телефоны call-центров принимают звонки с 9.00 до 23.00.
 

В селе Костанайской области введен карантин из-за вспышки сибирской язвы

11.11.2021, 10:47 38179
В селе Костанайской области введен карантин из-за вспышки сибирской язвы
Фото: pkzsk.info
КОСТАНАЙ. 11 НОЯБРЯ - В селе Жалтырколь Костанайской области введен карантин из-за вспышки сибирской язвы среди крупного рогатого скота, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Установить карантин на территории товарищества с ограниченной ответственностью "Баталинское", село Жалтырколь Архангельского сельского округа Денисовского района Костанайской области, в связи с возникновением болезни сибирская язва крупного рогатого скота", - приводит постановление акима региона издание newtimes.kz.


Отметим, это не первый случай вспышки опасного заболевания в Денисовском районе Костанайской области. Так, в июле текущего года в этом же районе произошел падеж скота из-за сибирской язвы.

Ранее сообщалось, что в Северном Казахстане работник ТОО, принимавший участие в разделке мяса, заразился сибирской язвой.
 

В Казахстане упрощен процесс получения услуг по назначению выплаты при утрате трудоспособности и пособия по инвалидности

11.11.2021, 09:53 47899
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан упростило получение проактивных услуг "Назначение социальной выплаты на случай утраты трудоспособности" и "Назначение государственного социального пособия по инвалидности". Чтобы подтвердить оказание этих услуг, теперь достаточно одного SMS-сообщения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказали в Минтруда РК, ранее процесс получения вышеуказанных услуг включал в себя два SMS-сообщения: согласие на оказание госуслуги в проактивном формате и отправку 20-значного IBAN номера банковского счета, на который пользователь желал получить выплату или пособие. 
 

Теперь подтверждение выбора банка обслуживания будет являться автоматическим согласием на оказание госуслуги", - пояснили в пресс-службе МТСЗН.

 
В ведомстве также напомнили, что в текущем году в рамках реинжиниринга государственных услуг в новом измененном формате были запущены следующие проактивные услуги: "Назначение социальной выплаты на случай потери работы", "Назначение пособия многодетной семье", "Назначение социальной выплаты на случай потери кормильца" и "Назначение государственного социального пособия по потере кормильца".
 

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