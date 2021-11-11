В большинстве регионов Казахстана в среду ожидаются осадки

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НУР-СУЛТАН. 10 НОЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 10 ноября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Под влиянием северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега. Лишь восток, центр и юг страны будут под влиянием поля повышенного давления, в связи с чем ожидается погода преимущественно без осадков. На большей части Казахстана ожидается усиление ветра, на севере с низовой метелью, на западе и севере туман, на северо-западе гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

На севере и западе Северо-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, на большей части усиление ветра до 15-20, на юго-западе области порывы 25 метров в секунду.

В Акмолинской области ночью на северо-западе области, днем на большей части ожидается усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской и на северо-западе Атырауской области ожидается туман, на западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра до 17-22, порывы 25 метров в секунду.

Днем на западе Мангистауской области ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на северо-западе Актюбинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере Костанайской области ожидается гололед; на северо-востоке и востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на юго-западе Павлодарской области ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду.

Ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается туман.



