В шести областях объявили штормовое предупреждение

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НУР-СУЛТАН. 9 НОЯБРЯ. - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Актюбинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане днем 10 ноября ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
10 ноября ночью на северо-западе Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, на северо-западе области порывы 25 метров в секунду.
10 ноября днем на севере, западе Актюбинской области ожидается сильный дождь. Ветер западный, северо-западный, днем на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду.
Днем 10 ноября на западе Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, на западе области 15-20 метров в секунду.
10 ноября на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный, на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду.
10 ноября на севере Костанайской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, на северо-востоке, востоке области 15-20 метров в секунду.
10 ноября на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, на юго-западе области порывы 25 метров в секунду.