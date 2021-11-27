Какая погода ожидается в Казахстане в пятницу, рассказали синоптики

Фото: KAZAKHSTAN TODAY

НУР-СУЛТАН. 26 НОЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 26 ноября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды - пройдет снег, в южной части страны - осадки в виде дождя и снега, временами сильные. Лишь на западе РК ожидается погода без осадков. Также по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются низовая метель, гололед, ночью на западе области, в горных и предгорных районах усиление ветра до 15-20, на горных перевалах 25 метров в секунду.

На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед; на юго-западе, северо-востоке и в горных районах усиление ветра до 15-20, ночью порывы 23-28 метров в секунду.

В восточной части, в центре и на юге Восточно-Казахстанской области ожидаются метель, гололед, усиление ветра до 15-20, ночью порывы 25 метров в секунду.

Утром и днем на севере и западе Акмолинской области ожидается низовая метель, на юге - туман, днем на севере и востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью на востоке Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на севере туман.

На севере Костанайской области ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на юге туман.

Ночью на севере Актюбинской области ожидается низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман, днем на юге усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере и востоке Алматинской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юго-востоке Павлодарской области ожидается низовая метель, на севере туман.

В центре Кызылординской, на севере Западно-Казахстанской, на западе Атырауской и Мангистауской областей туман.



