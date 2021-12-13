Зампремьера рассказал об увеличении пропускной способности автопереходов на границе с КНР

АЛМАТЫ. 13 ДЕКАБРЯ - В ноябре из Калининграда открыли прямое авиасообщение с Казахстаном. В числе первых пассажиров в Алматы отправился корреспондент российского издания "Клопс" , передает KAZAKHSTAN TODAY.

Российский журналист рассказал о глобальных изменениях, произошедших в Алматы за последние годы, и сравнил южную столицу с российским Калининградом.

1. Убрали заборы

После развала СССР город переименовали в Алматы, но в России, где живут немало выходцев из бывшей советской республики, привыкли именовать его по старинке", - отметил журналист.

Больше 20 лет назад Алма-Ата перестала быть столицей Казахстана. Здесь живут два миллиона человек. Несколько лет назад мегаполис пережил глобальные изменения. Их не побоялся инициировать бывший мэр Бауыржан Байбек - сейчас он зампред лидирующей политической партии страны. Консультировал власти всемирно известный специалист по городской среде Ян Гейл.

Сегодня Алма-Ата - город, где нет заборов. Несколько лет назад там изменили подход к благоустройству, и теперь все улицы открыты. Чтобы пешеходы не выбегали под машины, власти стараются обустраивать "зебры" в многолюдных местах. На тротуарах вы не встретите дорожные знаки или столбы: путь свободен.

2. Отказались от маршруток и добавили выделенные полосы

В Алма-Ате провели реформу общественного транспорта. Покупкой подвижного состава дело не ограничилось: из города полностью убрали маршрутки, 80% автобусов перевели на газомоторное топливо, а часть дорог попросту закрыли для личных автомобилей. Общественный транспорт меньше стоит в пробках.

Власти решили, что автобусы и троллейбусы должны быть исключительно муниципальными. Они ходят по расписанию и не забиты под завязку. На самые загруженные направления пустили автобусы-"гармошки". Билет стоит около 12 рублей.

Чтобы водители не выезжали на выделенные полосы, на каждом перекрестке стоят камеры. На остановках есть схемы: для удобства указаны только ближайшие маршруты. Сами павильоны очень похожи на калининградские, но в отличие от наших они чистые, на них не клеят объявления, а рядом не пристраиваются торговцы. За всем этим внимательно следят местные правоохранительные органы.

Улицу Тимирязева - одну из центральных - отдали под общественный транспорт, сократив проезжую часть с шести полос до двух, а по центру дороги сделали выделенку для автобусов и троллейбусов. Там же разместили посадочные платформы и табло.

3. Раздельные велодорожки

Вдоль центральных улиц Алма-Аты обустроили велодорожки. Они двусторонние и отделены от тротуара. Здесь вряд ли можно столкнуться с теми, кто едет навстречу. Некоторые полосы пустили по проезжей части. Перед перекрестками есть шумовые полосы. Велосипед круглый год можно взять напрокат в муниципальном сервисе.

4. Платные парковки

В центре ввели систему платных парковок, стоимость невелика: всего 100 тенге (17 рублей) в час. Заплатить можно через банкомат или приложение на телефоне, в противном случае - штраф примерно 800 рублей. Следит за дисциплиной специальная машина - паркон. Желающих оставить авто в центре немало, а из-за небольшой стоимости парковок у водителей нет привычки заклеивать номера.

5. Очень низкие бордюры

При реконструкции улиц делают бордюры вровень с тротуаром, чего никак не могут добиться в Калининграде. По российским нормативам высота бордюра не должна превышать 1,5 см.

6. Разнообразные "зебры"

На перекрестках есть два вида пешеходных переходов: обозначенные похожими на калининградские бело-желтыми полосами или пунктиром. Первые используют на особо опасных участках и там, где нет светофоров.

Подобное разнообразие позволяет держать водителей в тонусе: автомобилисты пристальнее обращают внимание на "зебру", если она не везде одинаковая, картинка не приедается. В Москве, кстати, тоже по-разному наносят разметку", - комментирует калининградский автоэксперт Алексей Нестеров.

7. Решились на электробусы и не убили троллейбусы

В Алма-Ате с 2019 года на некоторых направлениях запустили электробусы, но они не подвинули соседа: троллейбусы по-прежнему курсируют. Более того, весь подвижной состав обновили, купив китайские "рогатые" Neoplan'ы.

Кстати, собирали электробусы в Казахстане, но до массового выпуска дело пока не дошло. В Калининграде такой транспорт не покупают, а троллейбусы потихоньку умирают: количество маршрутов сокращают, обновлять транспорт не планируется.

8. Визуальная чистота

В центре действуют запреты на остановку и стоянку вне парковок. Дорожные знаки порой не ставят, а используют лишь разметку желтого цвета. Это позволяет визуально очистить город и открыть живописные виды на окружающие горы. В Калининграде три года назад пытались сократить "визуальный мусор", используя знаки меньшего размера, но дальше эксперимента дело не сдвинулось.

9. Спрятали кондиционеры

На одной из центральных пешеходных улиц внешние блоки кондиционеров на фасадах зданий спрятали в короба. Не поленились сделать красиво - для украшения использовали национальный орнамент.

10. Транспортная карта - в подарок каждому туристу

Турист в Алме-Ате может рассчитывать на набор от центра Visit Almaty. Приезжий получит транспортную карту (аналог "Волны Балтики"), сим-карту, бумажную карту города, схему десяти пеших прогулок и информацию о том, чем занять себя в ближайшие 72 часа.