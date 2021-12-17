Синоптики прогнозируют погоду без осадков на большей части территории Казахстана

НУР-СУЛТАН. 16 ДЕКАБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 16 декабря 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Казгидромет, отрог антициклона сохранит свое влияние практически на всю территорию Казахстана. Ожидается погода без осадков. И только на севере и востоке РК под влиянием ложбины северо-западного циклона пройдет снег, ожидается низовая метель. Местами по стране ожидаются усиление ветра, туман.

На севере, востоке Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель, на западе - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге и западе Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с низовой метелью.

В Костанайской области на севере ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с низовой метелью, на юге - туман.

На севере Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, туман, на западе - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере Западно-Казахстанской, западе Атырауской, юге Кызылординской, севере и в горных предгорных районах Жамбылской, ночью и утром на юге, в горных, предгорных районах Туркестанской, Алматинской областей ожидается туман.

На востоке Атырауской области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе и в центре Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможны пыльные бури.