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Синоптики прогнозируют погоду без осадков на большей части территории Казахстана

16.12.2021, 12:09 179086
Синоптики прогнозируют погоду без осадков на большей части территории Казахстана
НУР-СУЛТАН. 16 ДЕКАБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 16 декабря 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Казгидромет, отрог антициклона сохранит свое влияние практически на всю территорию Казахстана. Ожидается погода без осадков. И только на севере и востоке РК под влиянием ложбины северо-западного циклона пройдет снег, ожидается низовая метель. Местами по стране ожидаются усиление ветра, туман.
 
На севере, востоке Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель, на западе - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
На юге и западе Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с низовой метелью.
 
В Костанайской области на севере ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с низовой метелью, на юге - туман. 
 
На севере Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, туман, на западе - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере Западно-Казахстанской, западе Атырауской, юге Кызылординской, севере и в горных предгорных районах Жамбылской, ночью и утром на юге, в горных, предгорных районах Туркестанской, Алматинской областей ожидается туман. 
 
На востоке Атырауской области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе и в центре Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможны пыльные бури. 
 

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Первый рейс в Абу-Даби был совершен сегодня из Алматы авиакоманией Wizz Air Abu Dhabi

17.12.2021, 20:33 4231
АЛМАТЫ. 17 ДЕКАБРЯ - Сегодня состоялась церемония открытия нового международного рейса по маршруту Алматы - Абу-Даби авиакомпанией Wizz Air Abu Dhabi, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает МИИР РК в своем телеграм-канале, это первый международный рейс по направлению Абу-Даби - Алматы - Абу-Даби, совершенный данной авиакомпанией благодаря достигнутым договоренностям в рамках Совместного заявления между Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и авиакомпанией Wizz Air Abu Dhabi, при содействии посольства РК в ОАЭ и компетентных органов двух стран.
 
В церемонии открытия приняли участие председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев, а также Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах Мадияр Менилбеков, управляющий директор Wizz Air Abu Dhabi Кис Ван Шайк , временный поверенный в делах посольства ОАЭ в Республике Казахстан Аммар Омар Абдулла Альбрейки, президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой, сообщили в ведомстве.
 

Рейсы будут выполняться с частотой 2 рейса в неделю по понедельникам и пятницам на ВС А320/321NEO в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании, а также со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Стоимость авиабилетов в одну сторону начинается от 50 евро, в зависимости от выбранной даты", - говорится в сообщении минимтерства.

 
В настоящее время авиакомпания выполняет международные рейсы по 15 маршрутам: Россия (Москва, Краснодар), Украина (Киев, Одесса), Оман (Маскат), Бахрейн (Манама), Египет (Сохаг, Александрия), Израиль (Тель-Авив), Греция (Афины), Грузия (Кутаиси), Сербия (Белград), Армения (Ереван), Азербайджан (Баку), Албания (Тирана), Босния и Герцоговина (Сараево).
 
Новый авиамаршрут позволит жителям и гостям Казахстана воспользоваться всеми преимуществами и услугами, предлагаемыми авиакомпанией Wizz Air Abu Dhabi.
 
Как сообщалось ранее, с 27 декабря авиакомпания QAZAQ AIR открывает новый рейс из Нур-Султана в Екатеринбург.
 
Также напомним, что новый международный авиарейс по маршруту Алматы - Доха авиакомпании Qatar Airways открылся в Казахстане.
 

В жилом массиве Нур-Султана заработала первая круглогодичная сельхозярмарка

17.12.2021, 20:10 5296
НУР-СУЛТАН. 17 ДЕКАБРЯ - В День независимости в жилом массиве Пригородный открылась первая круглогодичная сельскохозяйственная ярмарка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации официального сайта акимата столицы, в крытом теплом помещении площадью 7 тыс. квадратных метров представлена продукция товаропроизводителей столицы, а также регионов страны по ценам ниже рыночных.
 
В течение всех выходных дней с 8 утра до 5 часов вечера горожане смогут приобрести на ярмарке продукцию товаропроизводителей Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей, а также столичных аграрий.
 
Как сообщили в акимате, цены на ярмарке лояльные: говядину здесь продают за 2 тыс. тенге за килограмм, конину - 2200 тенге за килограмм,  казы, жая - 2500 тенге за килограмм.
 
На ярмарке реализована вся линейка продовольственной продукции: молочная, бакалейная, колбасная, мука, свежая рыба. Ярмарка проводится при соблюдении санитарных норм. Посетители и участники должны носить маски, не игнорировать гигиену рук, соблюдать социальную дистанцию.
 
В дальнейшем ярмарка будет проходить на еженедельной основе каждые субботу и воскресенье по адресу: жилой массив Пригородный, ул. Арнасай, здание 109.
 

Спартакиада среди школьников к юбилею Независимости прошла в Акмолинской области

17.12.2021, 19:59 9331
Спартакиада среди школьников к юбилею Независимости прошла в Акмолинской области
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 17 ДЕКАБРЯ - В городе Атбасаре состоялись соревнования среди учащихся общеобразовательных школ региона по настольным видам спорта и стрельбе из пневматической винтовки в программе национальной школьной лиги, посвященные 30-летию Независимости страны, сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как рассказали в управлении образования, в состязаниях приняли участие более 140 участников из 16 команд районов и городов области. Школьники показали свои умения и навыки по настольному теннису, шахматам и стрельбе из пневматической винтовки.
 
Соревнования проведены с целью укрепления здоровья учащихся, привлечения их к регулярным занятиям физической культурой и спортом, интеллектуального развития.
 
По итогам нелегкой борьбы в соревнованиях по настольному теннису победителем стала команда Атбасарского района, второе место заняла команда г.Кокшетау, третьими стали участники из Шортандинского района.
 
В соревнованиях по шахматам лучшей стала команда областного центра, второе место у команды Бурабайского района, третье место заняли участники из Целиноградского района.
 
В соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки "Снайпер" победили представители Бурабайского района, второй стала команда г.Степногорска, третьей - команда Астраханского района.
 
Торжественное закрытие и награждение призеров состоялось на базе ФОК "Олимп" города Атбасар. В церемонии награждения приняли участие представители акимата Атбасарского района, управления образования, ветераны спорта, которые поздравили ребят и пожелали им новых достижений.
 
Победителям и призерам спартакиады вручены медали, грамоты и памятные призы.
 

Бибигуль Тулегеновой исполнилось 92 года

17.12.2021, 15:39 49426
Бибигуль Тулегеновой исполнилось 92 года
Фото: qazaqstan.tv
АЛМАТЫ. 17 ДЕКАБРЯ - Казахстанской народной артистке Бибигуль Тулегеновой вчера, 16 декабря, исполнилось 92 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С днем рождения советскую и казахстанскую оперную певицу Бибигуль Тулегенову поздравил российский телеведущий Андрей Малахов.
 

Дорогая и уважаемая Бибигуль Ахметовна! Говорит и показывает Москва. Студия программы "Привет, Андрей" и все зрители России поздравляют вас с днем рождения. Желаем вам здоровья, удачи, успехов. Мы вас очень любим и ценим. И помните, вы не только жемчужина Казахстана, но и России. Так что радуйте всегда нас своим пением. Искренне ваш Андрей Малахов, с любовью из России", - сказал он в своем  видеопоздравлении.



Что для нее значит День Независимости, который совпал с днем ее рождения, Бибигуль Тулегенова рассказала ранее в интервью телеканалу "Алматы".

Мы сейчас единственная республика, которая, в общем-то, стоит твердо на ногах. Много было разбито и сломано, но, по крайней мере, за очень небольшой срок все это подняли.Это говорит о том, что у нас патриотизма было много. Для нас это было огромное счастье, когда мы стали  отдельным государством и стали сами решать свои дела в своем большом многонациональном государстве", - сказала она.



Бибигуль Тулегенова родилась в Семипалатинске. В 1954 году окончила консерваторию в Алма-Ате. В 1954-56 и с 1971 солистка Казахского театра оперы и балета, в 1956-71 - Казахской филармонии. Обладает голосом серебристого своеобразного звучания, ее исполнение всегда отличалось непосредственностью и глубиной. 
 
Бибигуль Ахметовна посетила с гастролями более 40 стран мира. Выступала в самых престижных залах Нью-Йорка, Лондона, Парижа, Рима, Афин, Токио, Сеула, Каира и в других крупнейших городах мира. Пела в сопровождении лучших оркестров мира: Национального академического оркестра русских народных инструментов имени Осипова, Большого симфонического оркестра имени Чайковского (Россия), Камерного оркестра принца Уэльсского (Великобритания) и других.
 
По решению ЮНЕСКО она вошла в число двадцати выдающихся женщин XX столетия.
 

КТЖ запустил сервис SMS-оповещения для пассажиров

17.12.2021, 14:51 52081
НУР-СУЛТАН. 17 ДЕКАБРЯ - АО "Пассажирские перевозки" сообщает, что с декабря текущего года запущена система SMS-оповещения для пассажиров по информированию об опозданиях пассажирских поездов свыше двух часов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Данное SMS-оповещение будет приходить зарегистрированным пользователям сайта BILET.RAILWAYS.KZ и тем пассажирам, которые оставили свои контактные данные при покупке билетов в билетных кассах", - сообщили в пресс-службе АО "Казахстан темир жолы".

 
Как отметили в компании, необходимо правильно указывать свои контактные сведения при оформлении проездных документов (билетов) и постоянно их обновлять.

Как сообщалось ранее, АО "Пассажирские перевозки" запустило поезда "Тальго" по двум маршрутам: Нур-Султан / Нурлы жол - Аркалык и Алматы-2 - Мангистау.

Также напомним, что национальный перевозчик во время предстоящих декабрьских праздников - Дня независимости РК и Нового года - запускает три дополнительных пассажирских поезда.
 

Из-за погодных условий закрыли трассу Ушарал - Достык в Алматинской области

17.12.2021, 14:03 61666
Из-за погодных условий закрыли трассу Ушарал - Достык в Алматинской области
Фото: из открытых источников
АЛМАТЫ. 17 ДЕКАБРЯ - В связи с ухудшением погодных условий в Алматинской области закрыли трассу республиканского значения Ушарал - Достык для всех видов транспорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в областном ДЧС, 17 декабря, с 11.00, в связи с ухудшением погодных условий (сильный буран, ограниченная видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта, автодороги республиканского значения Ушарал -Достык с 84-го по 184-й километр.
 
В департаменте по ЧС области просят граждан воздержаться от поездок в данном направлении и следить за СМС-сообщениями от службы 112.
 
При выезде в дальнюю дорогу необходимо ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут в экстремальных ситуациях, рекомендовали в ДЧС области.
 
 

В Нур-Султане почти 400 семей-очередников получили квартиры

17.12.2021, 13:54 61816
В Нур-Султане почти 400 семей-очередников получили квартиры
Фото: Акимат Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. 17 ДЕКАБРЯ - В Нур-Султане в день 30-летия Независимости РК еще почти 400 семей-очередников получили ключи от квартир, в том числе, очередники по линии госпрограммы "Нурлы жер" через "Отбасы банк", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает официальный сайт столичного акимата, всего в декабре ключи от соцквартир получат более 2 тыс. семей-очередников.
 
Ключи новоселам вручил заместитель акима столицы Нурлан Нуркенов. Дома расположены в районе Есиль (проекторе название улицы Е34 и Е44).
 

В день 30-летия Независимости для меня большая честь вручить ключи от новых квартир в новом районе города. Сегодня буквально по соседству от этого дома мы открыли новую школу BINOM на 4 тыс. ученических мест, оснащенную самым современным оборудованием. Конечно, много работы в этом районе ещё предстоит. Продолжаем работы по инженерной инфраструктуре, организовываем дороги и проезды, работу общественного транспорта. Но в первую очередь мы сдаём жилье и школу для того, чтобы люди могли жить и учить своих детей. Уверен, что в будущем этот район станет одним из уютнейших мест в столице. Желаю всем благополучия, здоровья, счастья, успехов. С новосельем!", - сказал Нуркенов во время вручения ключей.

 
По поручению главы государства в столице проводится системная работа по увеличению объемов доступного льготного жилья. В этом году в Нур-Султане построено 10 тысяч льготных социальных квартир. Только за последние 3 года количество доступного жилья увеличилось в 5,5 раза, сообщили в акимате.
 
Как сообщалось ранее, в Нур-Султане работающую молодежь планируют обеспечить недорогим арендным жильем.
 
Напомним, что по поручению Токаева в Казахстане разработают льготную ипотечную программу для переселенцев из моногородов с низким потенциалом развития.
 

Какая погода ожидается в Казахстане в пятницу, рассказали синоптики

17.12.2021, 09:28 87661
Какая погода ожидается в Казахстане в пятницу, рассказали синоптики
Фото: KAZAKHSTAN TODAY
НУР-СУЛТАН. 17 ДЕКАБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 17 декабря 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает РГП "Казгидромет", на западе, северо-западе, севере и востоке республики под влиянием ложбины северо-западного циклона пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидается низовая метель. 
 

На остальной территории республики под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. Местами по стране ожидаются усиление ветра, туман", - отмечают синоптики.

 
На севере, юго-востоке Акмолинской области ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
На западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель, туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
На севере, западе Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с низовой метелью.
 
В Костанайской области на севере ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с низовой метелью, на юге - туман, гололед.
 
На северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на западе усиление ветра 15 - 20 метров в секунду.
 
На большей части Атырауской, на западе, севере Западно-Казахстанской, на западе Актюбинской, на западе и юго-востоке Мангистауской, на юге Кызылординской, Карагандинской областей, на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области, ночью и утром на юге, в горных, предгорных районах Туркестанской области, в горных районах и на востоке Алматинской области ожидается туман, на севере, востоке Карагандинской, в районе Алакольских озер Алматинской, ночью в горных районах Жамбылской областей усилится ветер 15 - 20 метров в секунду.
 

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