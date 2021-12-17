Два кабинета поддержки инклюзивного образования открылись в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. 16 ДЕКАБРЯ - В городе Есиле Акмолинской области в преддверии Дня Независимости открылись два кабинета поддержки инклюзивного образования на 50 мест с участием акима района Еркебулана Баяхметова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в управлении внутренней политики, в области проводится активная работа по расширению сети ресурсных кабинетов поддержки инклюзивного образования.
Это очень сильное и мощное подспорье для семьи, где растет ребенок с особыми потребностями. Мы хотим, чтобы дети с особыми потребностями не оставались закрытыми в стенах своей квартиры, а чтобы имели возможность общаться со своими сверстниками. И очень хорошо, что кабинет расположился в школе. Я думаю, что именно в этом кабинете мы сможем принимать и оказывать помощь детям, которым нужна своевременная образовательная поддержка специалистов", - отметил в своем выступлении Баяхметов.
Как сообщили в пресс-службе акимата Есильского района, кабинет открылся на базе средней школы №2 города Есиль.
Кабинет оснащен необходимым специальным оборудованием для развития и обучения детей. Здесь будут работать психолог, социальный педагог, логопед и дефектолог.
Аналогичный ресурсный кабинет поддержки инклюзивного образования на днях открыли в селе Жалтыр Астраханского района.
К слову, в регионе в этом году выделены средства для открытия 8 кабинетов. Всего в Акмолинской области действуют 15 кабинетов поддержки инклюзивного образования.