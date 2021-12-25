В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

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НУР-СУЛТАН. 24 ДЕКАБРЯ - Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты», предусматривающий механизмы внедрения петиций, разработали в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно поправкам, в Административном процедурно-процессуальном кодексе появится определение петиции, как коллективного сообщения, отклика или предложения, направленного в государственный орган, местный представительный и исполнительный орган в электронной форме и рассматриваемого в порядке, установленном Кодексом, кроме того Кодекс будет дополнен главой "Петиции".

В рамках законопроекта принята концепция по созданию и функционированию единой онлайн-платформы "Е-петиция".

Согласно проекту закона, подать петицию могут только граждане Казахстана посредством интернет-ресурса, определяемого уполномоченным органом в сфере взаимодействия государства и гражданского общества.

Модератором петиций будет выступать Министерство информации и общественного развития РК.

Как отмечается в документе, петиция должна содержать: ФИО (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), ИИН, место жительства, электронный адрес.

В случае если петиция подается представителем, то электронная копия документа, подтверждающего соответствующие полномочия представителя заявителя.

Также необходимо описать предмет петиции, доводы и предложения по предмету петиции. Петиция подписывается ЭЦП заявителем или его представителем.

Для размещения петиции на интернет-ресурсе в публичном доступе петиция должна соответствовать следующим условиям: присоединение к петиции не менее 150 граждан РК в течение 20 рабочих дней с даты подачи, а также отсутствие петиции о том же предмете на интернет-ресурсе на момент подачи петиции.

После проверки в течение 20 дней петиция размещается на всеобщее обозрение.

По итогам присоединения поддержанной считается петиция, которая в течение шести месяцев после ее размещения на интернет-ресурсе получила:

- не менее 50 тыс. голосов граждан РК в ее поддержку по вопросам, относящимся к компетенции правительства РК;

- не менее 2% от населения соответствующей административно-территориальной единицы в ее поддержку по вопросам, относящимся к компетенции местных представительных органов областей, городов республиканского значения, столицы;

- не менее 1% от населения соответствующей административно-территориальной единицы в ее поддержку по вопросам, относящимся к компетенции местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы;

- 5 ты. голосов граждан РК от численности населения при населении свыше 50 тыс., для остальных - не менее 10% от населения соответствующей административно-территориальной единицы в ее поддержку по вопросам, относящимся к компетенции городских, районных местных представительных органов;

- 2500 голосов граждан РК от численности населения при населении свыше пятидесяти тысяч, для остальных - не менее пяти процентов от населения соответствующей административно- территориальной единицы в ее поддержку по вопросам, относящимся к компетенции местных исполнительных органов районов (городов областного значения), аппаратов акимов районов в городах республиканского значения (столицы), районов в городах областного значения, аппаратов акимов в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах.

Петиция, не достигшая порогового значения, возвращается заявителю уполномоченным органом по истечении шести месяцев с момента размещения петиции на интернет-ресурсе в публичном доступе", - указывается в документе.

Такая петиция направляется по компетенции в соответствующий государственный орган, местный представительный и исполнительный орган и рассматривается как индивидуальное сообщение, отклик или предложение, уточняется в документе.

Кроме того, отмечается, что при рассмотрении петиции государственный орган, местный представительный и исполнительный орган обязаны:

1) осуществлять выезд на место, за исключением случаев, не требующих проверки фактов, изложенных в петиции;

2) проводить публичные обсуждения проекта решения с приглашением и обязательным уведомлением за три рабочих дня до начала проведения заявителя и заинтересованных лиц о дате и месте проведения;

3) создать отдельную комиссию или рабочую группу с включением в состав представителей заинтересованных государственных органов, депутатов Парламента РК или маслихата, а также общественных объединений;

4) анализировать поступившие к петиции комментарии, а также экономическую, социологическую, статистическую и иную необходимую информацию по предмету петиции;

5) изучать зарубежный опыт и проводить сравнительно-правовой анализ (в случае, если предмет петиции требует внесения изменений в законодательство республики).

Срок рассмотрения петиции составляет не более 60 рабочих дней со дня регистрации.

Законопроект также определяет темы, которые не могут быть предметом петиции, к ним относятся:

- темы, которые могут повлечь за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, посягать на конституционный строй и общественную нравственность;

- изменения статуса РК как независимого государства, унитарности и территориальной целостности республики, формы ее правления, а также основополагающих принципов деятельности РК, заложенных основателем независимого Казахстана, Первым Президентом Республики Казахстан - Елбасы, и его статуса;

- административно-территориального устройства и границ РК;

- досудебного расследования и правосудия;

- высшего надзора органов прокуратуры;

- внешней разведки, контрразведывательной, оперативно-розыскной, правоохранительной деятельности, а также обеспечения безопасности охраняемых лиц и объектов, проведения охранных мероприятий;

- уголовно-исполнительного, уголовно-процессуального, гражданского процессуального, административного процедурно-процессуального законодательства и законодательства об административных правонарушениях;

- обороны, национальной безопасности и охраны общественного порядка;

- амнистии и помилования;

- назначения и избрания на должность, освобождения от должности лиц, относящиеся к ведению Президента, палат Парламента и Правительства РК;

- выполнения обязательств, вытекающих из международных договоров РК;

- регулируемые законодательством о выборах и республиканском референдуме;

- государственных символов;

- статуса государственного языка;

- изменения функций государственных органов;

- об отмене и изменений решений, принятых в рамках действия режимов чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации.