Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в воскресенье

Лишь на западе, севере, в горных районах юга страны с ложбиной циклона ожидаются осадки в виде дождя и снега. По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на юго-западе – гроза, пыльная буря", - информирует РГП "Казгидромет".
На юге Акмолинской области, на севере Костанайской области, Северо-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, на западе севере, востоке областей - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман, на западе, юго-востоке области - усиление ветра до 15-20, порывы до 23 метров в секунду.
Днем на севере Мангистауской области – гроза, на западе, севере, востоке области - усиление ветра до 15-20, порывы до 23 метров в секунду с пыльной бурей.
На востоке Атырауской области, днем на западе, севере Актюбинской области, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Алматинской области, в районе Алакольских озер, ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду.
На востоке, юге Павлодарской области ожидается туман.