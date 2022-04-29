Аэропорт Актау переносит авиарейсы

НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - Мужчина принес в полицию французскую винтовку образца 1886 года. Со слов мужчины, оружие досталось ему от покойного деда и продолжительное время хранилось в доме, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Винтовка марки MANUFACTURE DARMES является французской магазинной винтовкой. Оружие стало первым в мире принятым на вооружение образцом нарезного оружия под патрон с бездымным порохом. Также в 1989 году винтовка стала первой в мире, получившей патрон с пулей оживальной формы (с заостренным носиком и скошенной задней частью). Несмотря на ряд недостатков, до второй половины 1930-х годов оставалась штатным оружием французской пехоты, сообщает Polisia.kz

В целях повышения уровня обеспечения общественной безопасности департамент полиции проводит акцию по выкупу у населения незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. За четыре дня проведения акции горожане добровольно сдали в полицию пять единиц оружия.

За добровольную сдачу предметов вооружения предусматривается выплата из республиканского бюджета в сумме от десяти до ста месячных расчетных показателей за каждую единицу оружия (в зависимости от его технического состояния).