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В казахстанских ЦОНах перестанут выдавать расписки

04.05.2022, 11:38 14061
В казахстанских ЦОНах перестанут выдавать расписки
Фото: facebook/правительство для граждан
НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - Корпорация "Правительство для граждан" переведет большинство госуслуг на безбумажное обслуживание, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Для этого в центрах обслуживания населения исключили бумажные расписки по 8 услугам. В ближайшее время на обслуживание без расписок перейдут и все остальные услуги", - сообщили в пресс-службе "Правительство для граждан".

 
По словам председателя правления госкорпорации "Правительство для граждан" Суйениша Абдильдина, переход на безбумажное обслуживание будет осуществлен в несколько этапов. 
 

Во время всеобщей цифровизации и дебюрократизации госаппарата миллионы тонн бумаги необходимо заменять на технологии и онлайн-сервисы, что мы и делаем. Теперь казахстанцам будет приходить SMS-уведомление, где будет указано, в какое время и в какой ЦОН необходимо обратиться за готовым документом. Оператору ЦОНа клиенту достаточно предъявить электронный вариант расписки", - рассказал Абдильдин.

 
По данным пресс-службы, ежегодно специалисты центров обслуживания населения выдают казахстанцам около 6 млн расписок по данным 8 услугам (40% от общего количества расписок). Отказ от них не только избавит клиентов от необходимости предъявлять их при получении документов, но и позволит сократить расходы госкорпорации на бумагу, которая, к слову, резко подорожала в 2022 году. 
 

В целях оптимизации бюджета "Правительство для граждан" приняло решение перейти на использование экобумаги из полубеленой целлюлозы. Она отличается от обычной желтым цветом, что не влияет на качество напечатанного текста. Кроме того, она подходит для любых принтеров и копировальных аппаратов. В настоящее время на использование такой бумаги переходят многие госорганы, университеты и банки", - добавили в ведомстве.

 
Список услуг, по которым не будут выдаваться расписки:
 
1. Выдача и отзыв регистрационного свидетельства Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан
 
2. Регистрация по месту жительства населения Республики Казахстан
 
3. Снятие с регистрации по месту жительства населения Республики Казахстан
 
4. Выдача повторных свидетельств или справок о регистрации актов гражданского состояния
 
5. Выдача справки о наличии либо отсутствии судимости
 
6. Выдача дубликата правоустанавливающего документа на недвижимое имущество
 
7. Выдача копий документов регистрационного дела, заверенных регистрирующим органом, включая план (схемы) объектов недвижимости
 
8. Выдача дубликата технического паспорта объектов недвижимости
 
Ранее сообщалось, что госорганы РК сократят закуп бумаги в три раза.
 

новости по теме

В Нур-Султане физрук детского сада закрыл 5-летнюю девочку в темной комнате

05.05.2022, 20:53 71
НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - В соцсетях мама девочки 2016 года рождения пожаловалась на инцидент, произошедший 3 мая в государственном ясли-саде №2 "Батыр", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Физрук насильно закрыл малышку в темной комнате спортзала, не выпускал. Она стучала и билась, но никто из дошкольных работников не отреагировал. В результате инцидента ребенок получил шок, рыдая от страха, она обмочилась", - рассказала женщина.

 
По ее словам, девочка находится на учете у невропатолога, была на длительном лечении и реабилитации у лучших специалистов Казахстана. О диагнозе ребенка в саду знали.
 

При просмотре видеозаписи с камер видеонаблюдения факт грубого обращения инструктором по физической культуре подтвержден. За допущенный факт неэтичного поведения инструктора приняты следующие меры: инструктор, воспитатель группы и исполняющая обязанности заведующей детского сада уволены согласно статье 52 Трудового кодекса РК", - прокомментировали ситуацию в управления образования города.

 

Новый маршрут запустят в Алатауском районе Алматы

05.05.2022, 18:15 3406
Новый маршрут запустят в Алатауском районе Алматы
АЛМАТЫ. 5 МАЯ - В Алматы с 6 мая начнет работу новый городской маршрут № 24 сообщением ЖК "Мадениет" - микрорайон Ожет в Алатауском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Согласно схеме движения автобусы будут курсировать от ЖК "Мадениет" по улице Саина, далее - вдоль Большого Алматинского канала до Северного кольца, на север по улице Бекболата до микрорайона Ожет и обратно", - сообщили в горакимате. 

 
На линии будут работать 6 автобусов.
 
Ранее в ходе встречи с населением Алатауского района аким Алматы Ерболат Досаев назвал нехватку маршрутных линий и подвижного состава одним из острых вопросов района. 
 
Для решения проблемы, по его словам, в шести микрорайонах будут открыты 2 новых маршрута, продлены 4 маршрута (№№ 25, 57, 129, 132) и усилены 4 маршрута (№№ 109, 115, 122, 125,) а также обновлен весь подвижной состав маршрута № 103.
 

В Алматы пройдет бесплатный концерт в честь 9 Мая

05.05.2022, 17:38 4961
В Алматы пройдет бесплатный концерт в честь 9 Мая
Фото: Россотрудничество в РК
АЛМАТЫ. 5 МАЯ - В Алматы 7 мая при поддержке Русского дома состоится бесплатный концерт, приуроченный к празднованию 77-й годовщины Великой Победы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Фестивальный концерт состоится в рамках завершившегося конкурса вокально-хорового искусства, организованного Русским домом в Алматы и детской музыкальной школой "Елим Ай". Участники концерта - детские, молодежные, академические, народные, эстрадные коллективы и вокалисты - исполнят самые теплые, светлые и добрые песни о мире, дружбе, весне", - сообщает представительство Россотрудничества в РК.

 
Концерт состоится 7 мая в 14.30 в музыкальном колледже имени Чайковского по адресу: улица Манаса, 13.
 

Казахстанцы смогут самостоятельно выбрать фото на документы в ЦОНах

05.05.2022, 15:05 8391
Казахстанцы смогут самостоятельно выбрать фото на документы в ЦОНах
НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - О внедряемых инновациях в сфере госуслуг на брифинге в службе центральных коммуникаций РК рассказал председатель правления госкорпорации "Правительство для граждан" Суйениш Абдильдин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы совместно с МВД работаем над внедрением терминалов самообслуживания. Со стороны МВД имеется полная поддержка по этому вопросу. Терминалы документирования оснащены биометрической системой и понятным интерфейсом. Клиенты могут самостоятельно прийти, сфотографироваться, выбрать наилучший вариант фотографии и отправить заявку сотрудникам миграционной полиции. В настоящее время решается вопрос подписания совместного приказа", - сообщил председатель правления госкорпорации.

 
По его словам, в 2021 году было выдано 2,4 млн удостоверений и паспортов. Данная услуга, оказываемая МВД, не автоматизирована, поэтому при ее получении возникают очереди.
 

В ЦОНах заявки на получение удостоверений и паспортов принимают всего два сотрудника миграционной полиции, клиент также должен посетить кассу, сделать фото у другого работника. Весь процесс занимал 20-30 минут. В рамках пилотного проекта в ближайшее время мы установим в ЦОНах Нур-Султана 15 терминалов для документирования. Клиент сможет самостоятельно заполнить все данные, что сократит процесс оформления до 10 минут. Терминал проводит биометрическую идентификацию, делает нужное фото, принимает оплату через QR-код. Когда документ будет готов, его нужно забрать в ЦОНе", - пояснил Суйениш Абдильдин.

 
Он отметил, что госкорпорация продолжит работу по переводу всех госуслуг в онлайн-формат.
 

Наша главная цель на ближайшее будущее - полное безбумажное оказание госуслуг в ЦОНах с ориентацией на самообслуживание", - сказал Суйениш Абдильдин.


 
В настоящий момент госкорпорация "Правительство для граждан" оказывает 95,9% всех госуслуг по четырем основным направлениям - обслуживание населения, социальное обеспечение, земельный кадастр, недвижимость и юридические лица. 
 
80% трафика людей в ЦОНах приходится на 10 госуслуг, наиболее востребованными из которых являются получение ЭЦП, регистрация транспорта и оформление удостоверений и паспортов.
 
Для оптимизации процессов в 2021 году госкорпорация запустила сервис по регистрации и перерегистрации авто с помощью банковских приложений. Теперь клиентам не нужно обращаться для получения данной услуги в автоЦОН, это можно сделать онлайн. По итогам года сервисом воспользовались 626 тысяч раз, а за первый квартал 2022 года количество достигло уже 244 тысяч.
 
Для борьбы с очередями госкорпорация в 2021 году совместно с банками второго уровня внедрила оплату госпошлин с помощью QR-кода. С мая по декабрь 2021 было проведено 638 тысяч транзакций, а за первые три месяца 2022 года - 411 тысяч. Казахстанцы воспользовались QR-оплатой более 1,1 млн раз на сумму 6,4 млрд тенге. Если раньше клиенты, оплачивая госпошлины в кассах, отдавали еще и комиссию в размере 300 тенге, благодаря QR им удалось сэкономить 300 млн тенге.
 
В 2021 году госкорпорация оказала 24 тысячи госуслуг по юридическим лицам полностью в автоматическом режиме, без участия человека. Две услуги из шести - регистрация юрлиц, учетная регистрация их филиалов и представительств для субъектов частного предпринимательства, а также уведомительный порядок изменения руководителя юридического лица в автоматическом режиме полностью автоматизированы.
 

Стали известны подробности нападения на пожилую женщину в Алматы

05.05.2022, 13:47 10566
Стали известны подробности нападения на пожилую женщину в Алматы
Фото: кадр из видео
АЛМАТЫ. 5 МАЯ - В прокуратуре Алатауского района Алматы рассказали подробности нападения на пожилую женщину, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По делу об избиении сыном своей матери установлены следующие обстоятельства. Конфликт произошел на почве нецензурной брани свекрови в адрес снохи. Заступившись за супругу, мужчина нанес собственной матери множественные телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга, ушибов, ран лица и перелома руки", - сообщается на странице прокурора Алатауского района в Facebook.

 
По указанию прокуратуры Алатауского района 49-летний мужчина задержан, и согласовано процессуальное решение о признании его подозреваемым по уголовному делу. 
 

Его деяния квалифицированы как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с особой жестокостью, совершенное в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, из хулиганских побуждений. Прокуратурой поддержано ходатайство следователя об аресте подозреваемого, с санкции суда он взят под стражу на 2 месяца", - говорится в сообщении.

 

Как в Алматы отпразднуют День Победы

05.05.2022, 12:59 11106
Как в Алматы отпразднуют День Победы
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 5 МАЯ - В Алматы в честь Дня Победы проведут свыше 40 различных мероприятий. О том, как готовятся в мегаполисе к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, рассказал в ходе брифинга региональной службы коммуникаций председатель городского Совета ветеранов Алматы Ахан Бижанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщил Ахан Бижанов, основная программа начнется 9 мая в 9.30. В этом году будет организована акция "Батырларга тагзым" ("Поклонимся героям"), в рамках которой горожане пройдут по маршруту от ЦПКиО имени Горького до парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев по улице Гоголя для возложения цветов в память о погибших героях Великой Отечественной войны.
 
После возложения цветов состоится концерт с участием звезд казахстанской эстрады. В ходе мероприятия также будет организован праздничный обед для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
 
На месте празднования будут развернуты военные палатки и шатер, выставлена современная казахстанская военная техника и вооружение.
 
Ахан Бижанов отметил, что на фронт Великой Отечественной войны было призвано порядка 1,3 млн казахстанцев.
 

Наши люди принимали участие во всех ключевых сражениях - в обороне Брестской крепости, битвах под Москвой, в прорыве блокады Ленинграда, в Сталинградской битве. Наши деды дошли до Берлина. Это великий подвиг нашего народа. Боевыми орденами и медалями СССР были награждены свыше ста тысяч воинов из Казахстана, более 500 человек удостоены звания Героя Советского Союза", - сообщил он.

 
По словам спикера, в этом году День Победы в Алматы будет организован на высоком уровне, тем более что в последние два года полномасштабные мероприятия не проводились. Все участники войны и труженики тыла получат максимальное внимание как от местных властей, так и от Совета ветеранов.
 
Ахан Бижанов подчеркнул, что ветеранское движение Алматы делает большую и важную работу и играет решающую роль в воспитании молодого поколения. Именно поэтому все мероприятия ко Дню Победы будут направлены на воспитание патриотизма и уважение к старшему поколению.
 
К слову, чествовать ветеранов начали задолго до 9 Мая. По инициативе акимата Алматы и при поддержке маслихата ветеранам войны осуществляются единовременные выплаты в размере одного миллиона тенге. Кроме того, оказана единовременная социальная помощь ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, и ветеранам боевых действий на территории других государств.
 

В городе уже создана праздничная атмосфера, установлено 40 билбордов с портретами героев войны, размещены ролики на всех медиабордах города и станциях метро на тему 9 Мая. Изготовлено 20 тысяч лент "Женіс лентасы", которые раздадут горожанам", - сообщил председатель ветеранского движения.

 
Получить ленточки можно будет при посещении торгово-развлекательных центров, парковых зон, парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев, Центрального парка культуры и отдыха.
 
Стоит отметить, что помимо праздничного оформления районные акиматы проведут концерты для ветеранов и всех местных жителей.
 
Ахан Бижанов также отметил, что в этом году аким города, его заместители, акимы районов и депутаты маслихата навестят ветеранов, проведя с каждым личные встречи.
 
Праздничные мероприятия будут проходить весь день как на площадях у районных акиматов, так и в парках, и даже во дворах жилых домов.
 
Напомним, казахстанцев ждет четыре дня отдыха - с 7 по 10 мая включительно. 7 мая в Казахстане отмечается День защитника Отечества. В связи с тем что он выпадает на субботу, выходной день переносится на 10 мая. 9 мая отмечается День Победы. Соответственно, казахстанцы смогут отдохнуть 4 дня подряд.
 

Дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана

05.05.2022, 08:33 17111
Дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - По-прежнему с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана пройдут дожди, на юге, юго-востоке страны - сильные, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На западе Казахстана под влиянием поля повышенного давления сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, на юге и юго-востоке - град, шквал, на западе - туман, на юго-западе - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На северо-востоке юге и в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра ночью при грозе, днем на северо-востоке области и в горных районах до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге, в центре и в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, град, шквал, при грозе усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, град, шквал, при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря, днем на юге, западе, в центре области - гроза, усиление ветра при грозе до 15-20 метров в секунду. 
 
Утром и днем на востоке, севере Костанайской области ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на севере, в центре Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на севере, юго-востоке Акмолинской области ожидается гроза, сутки на севере, юго-востоке области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на юге Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Утром и днем на западе, севере Павлодарской области ожидается гроза. 
 
Ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман.
 
На юге Западно-Казахстанской области, на севере, в центре Актюбинской области, в центре Павлодарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 

Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

04.05.2022, 21:26 29951
НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - Непогода ждет жителей Алматы, Шымкента, Мангистауской, Актюбинской, Туркестанской, Акмолинской, Павлодарской, Костанайской, Западно-Казахстанской и Алматинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 5 мая на юге, западе, в центре Мангистауской области ожидается гроза. На севере, востоке области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
 
5 мая ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман.
 
5 мая на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. 
 
В Шымкенте 5 мая ожидаются гроза, шквал. Ветер западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
 
5 мая днем на севере, юго-востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный на севере, юго-востоке 15-20 метров в секунду.
 
Утром и днем 5 мая на западе, севере Павлодарской области ожидается гроза.
 
Утром и днем 5 мая на востоке, севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на востоке, севере области, порывы 15-20 метров в секунду.
 
5 мая в Западно-Казахстанской области ветер юго-западный, днем на севере, центре области порывы 15-20 метров в секунду.
 
В Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках. 5 мая ожидается сильный дождь. Сутки 5 мая - гроза, град. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев 5-7 мая.
 

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