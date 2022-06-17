Сенаторы предлагают продлить сроки легализации незаконных построек в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - Казахстанские сенаторы предлагают продлить сроки легализации для самовольно возведенных построек до 1 января 2027 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ранее о проблеме незаконных построек высказался сенатор Каирбек Ускенбаев. По его словам, больше всего незаконно построенных домов - около 14 тысяч - находится в пригородах Алматы.
Поправки внесены в законопроект по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного госуправления и госграницы. Его предлагается дополнить следующей статьей:
Статья 3. Установить, что абзац третий подпункта 1), абзац четырнадцатый подпункта 2) и подпункт 3) пункта 3 статьи 1 настоящего закона действуют до 1 января 2027 года и применяются к недвижимому имуществу, построенному без получения соответствующих разрешений в порядке, установленном законодательством РК, до введения в действие настоящего закона", - говорится в сравнительной таблице к проекту закона.
В тексте подчеркивается, что во избежание поощрения и увеличения количества таких построек данные нормы должны распространяться только на имущество, построенное до введения в действие рассматриваемого законопроекта.
Ранее депутаты предложили внести в этот же законопроект поправки, продлевающие на год переход с КСК на ОСИ.