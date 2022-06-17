Сенаторы предлагают продлить сроки легализации незаконных построек в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 17 ИЮНЯ - На большую территорию Казахстана по-прежнему будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, в связи с этим сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, так же ожидаются град, шквал, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На севере, юге страны погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

На востоке, в горных районах Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20, на востоке области порывы 25 метров в секунду.

Днем в горных районах Жамбылской области - град, шквал, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области - ветер 15-20 метров в секунду.

Ночью на западе, днем на юге, в центре Актюбинской области - усиление ветра до 16 метров в секунду.

На северо-западе Мангистауской области ожидается град, на юго-западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В горных районах Туркестанской области ожидается шквал, на севере области, в горных районах усилится ветер до 15-20 метров в секунду, днем на севере области с пыльной бурей.

Днем на востоке Кызылординской области, на севере, востоке Павлодарской области, на северо-востоке Костанайской области, на востоке Северо-Казахстанской области, на юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе, юго-востоке Восточно-Казахстанской области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в Кызылординской области ожидается сильная жара.

В Кызылординской области, на западе Восточно-Казахстанской, Алматинской областях, на юге, востоке Актюбинской области, на юге Атырауской области, на западе, востоке Карагандинской области, на юго-востоке Туркестанской области сохраняется, в центре Жамбылской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане ожидается гроза, +27+29 градусов, скорость ветра 7-12 метров в секунду.

В Алматы - переменная облачность, +29+31, скорость ветра 3-8 метров в секунду.