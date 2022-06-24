Лаура Мырзагали уволена с поста замруководителя управздрава Алматы

НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Алматы, Кызылординской, Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской, Алматинской, Жетысуской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жамбылской, Костанайской, Павлодарской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 24 июня в Кызылординской области ожидается сильная жара - 40-44 градуса. Ветер юго-восточный, утром и днем в центре области 15-20 м/с с пыльной бурей. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

24 июня днем в Акмолинской области ожидается сильная жара - 35 градусов.

24 июня ночью на севере, днем на западе, юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный, северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Сохраняется сильная жара - 35-37 градусов.

24 июня в северной половине, на юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

24 июня на севере, востоке, юге Мангистауской области ожидается гроза. На севере, юге области пыльная буря. Ветер западный, северо-западный, на севере, юге области 15-20 м/с. Днем на севере, юге области ожидается сильная жара - 40 градусов.

24 июня на западе, востоке и в центре Атырауской области ожидаются гроза, ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара - до 38 градусов. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью 24 июня в горных районах Алматинской области ожидается сильный дождь. На юге, востоке и в горных районах области гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, юге, востоке и в горных районах области 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

В Алматы 24 июня ожидается временами гроза.

Ночью 24 июня на юге, днем на востоке и в горных районах Жетысуской области ожидается гроза, град. Ветер северо-восточный, днем на востоке области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. Днем на востоке области сохраняется сильная жара - 36 градусов.

Днем 24 июня на востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем 24 июня на западе, в центре, юге Абайской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара - 35 градусов. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

24 июня на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. 24-25 июня на юге, востоке области, в горных районах ожидаются гроза, град, шквал. 24-25 июня ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с. Днем 24 июня на западе, севере области ожидается сильная жара - до 38 градусов.

24 июня на западе, севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара - до 37 градусов.

24 июня в Павлодарской области днем ожидается сильная жара - 35 градусов. В центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

24 июня в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем 24 июня на севере, западе, в пустынных районах, 25-27 июня на большей части области ожидается сильная жара - 40-42 градуса.

24 июня днем на севере, западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на юго-западе области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с.