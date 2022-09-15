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Ушел из жизни главный редактор "Комсомольской правды"

14.09.2022, 15:20 22411
Ушел из жизни главный редактор "Комсомольской правды"
Фото: kp.ru
МОСКВА. 14 СЕНТЯБРЯ - Главный редактор известной российской газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин скончался в возрасте 68 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Владимир Сунгоркин - российский журналист, репортер и медиаменеджер. Являлся главным редактором газеты "Комсомольская правда" и по совместительству генеральным директором ЗАО "Комсомольская правда", - сообщаетcя на официальном сайте издания kp.ru. 

 
Профессиональной журналистикой Владимир Сунгоркин начал заниматься c 1976 года, а свою карьеру начинал в качестве собственного корреспондента "Комсомольской правды" в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, которая тогда являлась одним из приоритетных объектов внимания прессы СССР.
 

В декабре 2003 года Владимир Сунгоркин вошел в пятерку самых влиятельных медиаменеджеров России по версии журнала "Карьера", а также еженедельника "Новый взгляд", а через 15 лет он стал заслуженным журналистом Российской Федерации", - пишет сайт. 

 

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В Нур-Султане религиозная община выплатит 5 млн тенге за причинение морального вреда

15.09.2022, 19:00 386
НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - В Нур-Султане христианская община Свидетелей Иеговы выплатит 5 млн тенге матери и ее несовершеннолетнему сыну за причинение морального вреда, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным пресс-службы Сарыаркинского районного суда города Нур-Султана, истец просила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в сумме по 10 млн тенге за причинение морального вреда ей и ее несовершеннолетнему сыну. 
 

Истец иск обосновала тем, что она со своим несовершеннолетним сыном более 10 лет еженедельно посещала служения и собрания в МРО "Свидетели Иеговы". В период посещения она была отлучена от организации, ей было запрещено общаться с братьями по вере, с сыном. В результате начала страдать, испытывала растерянность, разочарование, пустоту, перемену настроения. Возникли навязчивые идеи о конце света, гибели родных и близких, постоянное чувство страха, вины, предательства веры и возможность постижения наказания в виде смерти", - проинформировали в пресс-службе. 

 
Кроме того, ответчиком причинен тяжкий вред её здоровью и здоровью её сына 
 

Решением суда от 20 июня 2022 года иск удовлетворен частично. С ответчика в пользу Б. взыскана компенсация морального вреда в сумме 2,5 млн тенге, в пользу ее сына 2,5 млн тенге", - заявили в суде. 

 
Постановлением судебной коллегии по гражданским делам суда города Нур-Султана решение оставлено без изменения. 
 

Казахстанцев приглашают принять участие в конкурсе эссе о любимом учителе

15.09.2022, 15:38 3841
АЛМАТЫ. 15 СЕНТЯБРЯ - Русский дом в Алматы приглашает казахстанцев принять участие в конкурсе эссе "Мой любимый учитель", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Подать заявку могут школьники 8-11-х классов средней общеобразовательной школы или колледжа, студенты вузов и те, кто уже окончил школу, но хочет рассказать о своем учителе, сообщает представительство Россотрудничества в РК. 
 
Правила участия: 
 
  • один автор может подать на конкурс не более одного эссе;
  • не допускаются к участию в конкурсе работы, содержащие ненормативную лексику, имеющие недопустимо оскорбительный характер, унижающие человеческое достоинство, разжигающие религиозную и национальную рознь;
  • комплект документов заявка + эссе необходимо направить на адрес [email protected] с пометкой "На конкурс эссе"; 
  • прием заявок осуществляется с 5 сентября по 5 октября (до 23.59 по времени Алматы).
 
Итоги конкурса будут подведены до 19 октября.
 
В каждой возрастной группе будут отобраны три участника, набравшие максимальное количество баллов, которые будут отмечены дипломами I, II, III степени и подарками от Русского дома.
 
Эссе должно быть написано на русском языке. Его объем не должен превышать 2 страницы печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 14, междустрочный интервал - 1,5; поля: верхнее - 2 см, левое - 3 см, нижнее - 2 см, правое - 1,5 см).
 
Подробнее ознакомиться с правилами конкурса, оформления работ и с шаблоном заявки на участие можно в Telegram-канале Русского дома.  
 

Не надо злить граждан - Сабирбаев о проблеме точечной застройки в РК

15.09.2022, 13:43 5746
Не надо злить граждан - Сабирбаев о проблеме точечной застройки в РК
НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Если мы не сделаем выводы после январских событий, которые произошли в Казахстане, то можем столкнуться с подобной ситуацией, заявил советник председателя НПК Данияр Сабирбаев в ходе круглого стола по проблеме точечной застройки "Маршрутные карты коррупции: градостроительство", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Не надо злить граждан. Нужно работать для того, чтобы закон действовал", - заявил Данияр Сабирбаев. 

 
В ходе круглого стола был поднят вопрос столичного жилого комплекса "Тумар", в 6 метрах от которого начато строительство нового 22-этажного ЖК. 
 

Второго сентября они, получается, сократили. Сейчас у нас расстояние между стройкой и нашим домом три метра, так как они, получается, установили забор", - уточнила руководитель активистов ЖК "Тумар" Бахытгуль. 

 

В Народной партии Казахстана считают, что необходимо провести дополнительны работы с государственными органами.
 

Добиться ответственности сотрудников организаций, которые подписывали письма, содержащие недостоверную информацию. За это они должны понести ответственность", - заявил советник председателя НПК. 

 
По его словам, "вся эта ситуация возникла исключительно вследствие целой коррупционной системы государственного аппарата и коррупциогенности принятия решений, что лишает государство легитимности и создает предпосылки для социальной напряженности в обществе". 
 
Ранее сообщалось, что в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. 
 
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов. 
 

В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты. 

 
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток. 
 
Также известные общественные деятели обсудили возрастающие угрозы для жителей сейсмоопасного региона Алматы в связи с уплотняющей застройкой города. 
 
В начале августа на встрече с жителями Бостандыкского района Алматы аким города Ерболат Досаев отметил, что на сегодня основной проблемой района остается массовая и точечная застройка. 
 

Маслихат Нур-Султана поддержал переименование столицы в Астану

15.09.2022, 12:25 7351
Маслихат Нур-Султана поддержал переименование столицы в Астану
НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Депутаты маслихата Нур-Султана в ходе заседания поддержали предложение переименовать столицу в Астану, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На сессию выносится вопрос о том, чтобы вернуть столице прежнее название Астана. Поступило официально 17 предложений. Кроме того, высказывались мнения в социальных сетях, группа депутатов мажилиса недавно внесла предложение", - сказал на заседании руководитель управления по развитию языков и архивного дела Сакен Есиркеп.

 
Он напомнил, что 14 сентября состоялось очередное заседание ономастической комиссии, где было принято единое решение комиссии - назвать столицу Астаной. 
 

Уважаемые депутаты, сегодня к вашему рассмотрению выносится проект решения маслихата о возврате столице прежнего названия", - цитирует главу управления портал Zakon.kz.

 
Секретарь столичного маслихата Ерлан Каналимов попросил депутатов проголосовать за вынесенное на сессию вопроса. В результате депутаты поддержали это решение.
 
Одобренное маслихатом решение будет направлено на рассмотрение Республиканской ономастический комиссии при правительстве Казахстана, сообщает Sputnik Казахстан.
 
После этого документы будут направлены в правительство, которое внесет проект указа на подпись президенту. После официального выхода указа (и в случае его подписания) можно говорить об официальном переименовании столицы.
 
Сколько денег потратят на переименование столицы Казахстана.
 

В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

15.09.2022, 08:44 10481
В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков
НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Большая территория Казахстана будет находиться под влиянием обширного холодного антициклона, ожидается преимущественно погода без осадков, в ночные часы - туманы и заморозки, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града, на востоке пройдут осадки, временами сильные в виде дождя и мокрого снега. На большей территории РК ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на юго-востоке порывы до 23-28 метров в секунду, днем на западе, юго-западе, юге с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областей, на западе Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Ночью на северо-востоке Акмолинской, Костанайской областей, на юго-востоке Северо-Казахстанской области, на западе, юге Павлодарской области, в северной половине Карагандинской области, на севере, востоке Улытауской, Восточно-Казахстанской областей, на севере Абайской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 1-3 градуса.
 
В Нур-Султане: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный, ночью 2-7 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4 тепла, на поверхности почвы заморозки 2 градуса, днем 16-18 тепла.
 
В Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днем 21-23 тепла.
 
В Шымкенте: небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16, днем 31-33 тепла.
 

Штормовое предупреждение объявили в пятнадцати областях

14.09.2022, 21:18 17296
Штормовое предупреждение объявили в пятнадцати областях
НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Улытауской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Жетысуской, Актюбинской и Костанайской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 15 сентября на юге, севере, западе Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-западный, на юге, севере, западе области 15-20 метров в секунду. 
 
15 сентября на севере, юге Атырауской области ожидается гроза. Днем на юге области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на западный, на востоке и юге 15-20 метров в секунду. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Днем 15 сентября на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на западный, на севере, востоке области при грозе порывы 15-20 метров в секунду. 
 
15 сентября ночью в северной половине Карагандинской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 3 градуса. 
 
15 сентября в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, в центре области 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
15 сентября ночью на севере и востоке Улытауской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 1 градус.
 
15 сентября ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на юго-востоке области ожидаются заморозки 2 градуса.
 
15 сентября на севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, на севере, западе, в горных районах области 15-20 метров в секунду, днем на горных перевалах порывы 25 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
15 сентября ночью на севере Абайской области ожидается туман, на поверхности почвы заморозки 3 градуса. Ветер северо-западный, северный, ночью на западе, в центре, днем на большей части области 15-20 метров в секунду. 
 
15 сентября ночью на большей части Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки, на северо-востоке, востоке области сильные, днем на северо-востоке, востоке области осадки (дождь, мокрый снег). На северо-востоке, востоке области туман. Ночью на севере, востоке области на поверхности почвы заморозки 3 градуса. Ветер северо-западный, на севере, западе, юге области 15-20 метров в секунду. 
 
15 сентября на севере Акмолинской области ночью и утром ожидается туман. Ночью на северо-востоке области ожидаются заморозки 2 градуса.
 
В Нур-Султане 15 сентября ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.
 
15 сентября ночью на западе, юге Павлодарской области ожидаются заморозки 3 градуса. 
 
15 сентября на севере, востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду. 
 
15 сентября на западе, севере, в центре Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный, восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
15 сентября ночью и утром на севере Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, севере области 15-20 метров в секунду. Ночью на северо-востоке области на поверхности почвы заморозки 2 градуса.
 

Ержан Муканов назначен председателем правления Казатомпрома

14.09.2022, 16:15 21261
Ержан Муканов назначен председателем правления Казатомпрома
Фото: kazatomprom.kz
НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Решением совета директоров национальной атомной компании "Казатомпром" Ержан Муканов назначен председателем правления компании, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С учетом большого опыта господина Муканова в атомной отрасли, включая его роль в качестве исполняющего обязанности председателя правления с июля и главного директора по производству компании с марта 2022 года, он сможет привнести значительную экспертизу на новой должности", - сообщили в пресс-службе Казатомпрома. 

 
Ержан Муканов родился в 1977 году. 
 
В 1999 году окончил КазНТУ имени Сатпаева по специальности "Металлургия цветных металлов", в 2003 году - аспирантуру при РГКП "Институт металлургии и обогащения" по специальности "Металлургия черных, цветных и редких металлов" и в 2009 году - Парижскую горную школу (I’Ecоle Nationale Superieure des Mines de Paris) по специальности "Экономическая оценка горных проектов". 
 
В 2021 году окончил программу "Executive MBA - Стратегическое управление и лидерство" Алматы менеджмент-университета и Санкт-Петербургского государственного университета. 
 
Трудовую деятельность начал в 1999 году инженером лаборатории спецметодов обогащения и гидрометаллургии в институте металлургии и обогащения Академии наук РК. 
 
В период с 2004 по 2006 год работал инженером-технологом в АО "Алматинский завод тяжелого машиностроения". 
 
Работу в системе АО "НАК "Казатомпром" начал в июне 2006 года в должности инженера-технолога ТОО "СП "КАТКО". 
 
С 2012 по 2014 работал координатором по производственному развитию в AREVA Mines. После в разные годы занимал руководящие должности в дочерних и зависимых организациях АО "НАК "Казатомпром": ТОО "СП "КАТКО", ТОО "Казатомпром-SaUran", ТОО "Каратау", ТОО "Семизбай - U". 
 
В марте 2022 года назначен на должность главного директора по производству АО "НАК "Казатомпром". 
 

В Павлодаре без разрешительных документов возводят 15-этажный ЖК

14.09.2022, 12:50 24721
В Павлодаре без разрешительных документов возводят 15-этажный ЖК
ПАВЛОДАР. 14 СЕНТЯБРЯ - В центре Павлодара забивают в землю бетонные сваи. По словам жильцов близлежащих домов, на стенах их жилищ появились трещины, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным телеканала "Хабар24", в паспорте объекта написано, что сносится здание бывшего торгового дома "Арай". Но когда сносят, сваи не забивают. Это уже другой вид работ, требующий разрешительных документов, которых нет.
 

4 июля текущего года данному юридическому лицу утвержден проект застройки постановлением акимата города Павлодара. 16 июля текущего года выдано разрешение на постутилизацию существующего объекта. В настоящее время разрешительные документы на объект строительства не выдавались. То есть АПЗ, согласование эскизного проекта. Без этих документов строить нельзя", - сказал заместитель руководителя отдела архитектуры и градостроительства Павлодара Жангельды Шолгунбаев.

 
Жители дома, которые ощущают удары в своих квартирах, написали коллективную жалобу. Компетентные органы скоро посетят стройплощадку. Но люди не верят, что найдется сила, которая остановит незаконную стройку. 
 
Сообщается, что в доме живет много пожилых людей и детей с особыми потребностями. К ним вовремя может не попасть скорая.
 
Застройщик перекрыл часть улицы Исиналиева, по которой раньше ездили неотложки. Здесь рядом расположена станция скорой помощи. Проезд напрямую теперь закрыт, и водителям приходится объезжать целый квартал, теряя драгоценные минуты. 

 
В управлении ГАСК есть уведомление застройщика о проведении контрольной забивки свай в целях динамических испытаний. Но для этого, говорят специалисты, не обязательно забивать несколько сотен свай. 
 

На сегодняшний день управлением направлено извещение в отношении застройщика ТОО "Капитал ПВ" о проведении внеплановой проверки. В случае выявления нарушений управлением будут предприняты меры в рамках законодательства Республики Казахстан", - пояснил главный специалист управления ГАСК Павлодарской области Дархан Омаров.

 
Проектировщики объекта утверждают, что получили результаты динамических испытаний. Застройщик приступил к укреплению грунта. 
 

Это подготовительные работы в рамках строительно-монтажных работ по будущему строительству объекта. Мы готовим документацию для прохождения разрешительных процедур", - рассказала руководитель проектной группы Наталья Сурина.

 
По ее словам, на стройплощадке уже забиты сваи почти на 80%. Хотя согласно СНиПАМ по организации строительного производства, как уверяют эксперты, забивка свай относится к строительно-монтажным работам и никак не к подготовительным. 

Карагандинцы выступили против точечной застройки.

Незаконно строящийся ЖК снесут в Наурызбайском районе Алматы.
 

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