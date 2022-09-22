Штормовое предупреждение объявили в десяти областях

АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Алматы, Алматинской, Атырауской, Кызылординской, Актюбинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 22-24 сентября на юге и в горных районах Алматинской области ожидается гроза, ветер северо-восточный порывы 15-20 метров в секунду.
В Алматы 22 сентября днем ожидается гроза.
22 сентября днем на западе, юге Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
22-24 сентября Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
22 сентября на юге, востоке Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
22 сентября на северо-западе, севере, востоке Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
22 сентября ночью на северо-востоке Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.
22 сентября в центре Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
22 сентября на большей части Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.
22 сентября на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем на юге области 15-20 метров в секунду.
22-24 сентября на большей части Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.