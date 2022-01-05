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Акима Форта-Шевченко задержали за пьяную езду

04.01.2022, 15:08 34091
МАНГИСТАУ. 4 ЯНВАРЯ - Аким Форта-Шевченко Шалкыбай Азербаев попался пьяным за рулем в Мангистауской области. Его сняли на видео местные жители, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Видео опубликовал в Телеграм-паблике информационный портал ZTB QAZAQSTAN. На нем видно, что аким стоит в окружении местных жителей и полицейских, который записывают происходящее на телефоны. 

 
По словам Азербаева, он решил проявить человечность и приехал в область, чтобы своими глазами увидеть, что происходит. 
 
На вопрос, почему он позволил себе сесть за руль пьяным, аким не ответил. 
 

У меня четыре выходных, немного отдохнул", - прокомментировал он. 

 
Ранее сообщалось, что правительственная комиссия начала работу в Мангистауской области и Актау.
 
Напомним, что жители Мангистауской области устроили митинг против повышения цен на газ. Митингующих поддержали жители Уральска и Атырау. 
 
Вчера Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле. 
 

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В МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ ВВЕЛИ КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЪЕЗД/ВЫЕЗД ИЗ РЕГИОНА

05.01.2022, 04:55 521
В МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ ВВЕЛИ КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЪЕЗД/ВЫЕЗД ИЗ РЕГИОНА
Фото: Акимат Мангистауской области
НУР-СУЛТАН. 5 ЯНВАРЯ - Согласно указу президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева "О введении чрезвычайного положения в Мангистауской области 5 января 2022 года", в границах Мангистауской области будет действовать комендантский час с 23 часов 00 минут до 7 часов 00 минут, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В целях обеспечения безопасности населения Мангистауской области в соответствии с подпунктом 16) статьи 44 Конституции Республики Казахстан и статьями 4, 5, 6 Закона Республики Казахстан "О чрезвычайном положении" ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. В связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах Мангистауской области чрезвычайное положение на период с 01 часов 30 минут 5 января 2022 года на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года.
 
2. Ввести в Мангистауской области на период действия чрезвычайного положения комендантский час с 23 часов 00 минут до 7 часов 00 минут.
 
3. Создать на период чрезвычайного положения комендатуру Мангистауской области и наделить ее полномочиями, предусмотренными законом Республики Казахстан "О чрезвычайном положении".
 
Назначить комендантом Мангистауской области начальника департамента полиции Мангистауской области Бактыбаева Жанарбека Телюбековича.
 
4. Ввести на период действия чрезвычайного положения следующие меры и временные ограничения:
 
1) усилить охрану общественного порядка, охрану особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;
 
2) установить ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, в Мангистауской области;
 
3) обеспечить проверку документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств;
 
4) ограничить въезд в Мангистаускую область, а также выезд из нее;
 
5) запретить организацию и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;
 
6) запретить забастовки и иные способы приостановления или прекращения деятельности юридических лиц;
 
7) запретить продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, установить особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции;
 
8) обеспечить временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у юридических лиц временное изъятие, наряду с оружием, боеприпасами и ядовитыми веществами, также боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ.
 
5. Определить ответственными за осуществление мер, применяемых в условиях режима чрезвычайного положения, комендатуру Мангистауской области, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, министерство обороны Республики Казахстан, министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
 
6. Генеральному прокурору Республики Казахстан обеспечить соблюдение законности при реализации мер и временных ограничений, установленных настоящим указом.
 
7. Правительству Республики Казахстан выделить необходимые средства из резерва правительства Республики Казахстан для обеспечения режима чрезвычайного положения.
 
8. Настоящий указ вводится в действие со дня подписания.
 

В АЛМАТЫ ВВЕЛИ КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС

05.01.2022, 03:50 3086
В АЛМАТЫ ВВЕЛИ КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС
Фото: Кадр с видео
НУР-СУЛТАН. 5 ЯНВАРЯ - Согласно указу президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева "О введении чрезвычайного положения в городе Алматы 5 января 2022 года", в городе Алматы будет действовать комендантский час с 23 часов 00 минут до 7 часов 00 минут, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Комендатуру на время ЧС в Алматы возглавит начальник полиции Канат Таймерденов, сообщает Акорда.
 

Создать на период чрезвычайного положения комендатуру города Алматы и наделить ее полномочиями, предусмотренными законом Республики Казахстан "О чрезвычайном положении". Назначить комендантом города Алматы начальника Департамента полиции города Алматы Таймерденова Каната Данияровича", - говорится в тексте указа.

 
Кроме того, указ определяет ответственными за осуществление мер, применяемых в условиях режима чрезвычайного положения, комендатуру города Алматы, министерство внутренних дел Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, министерство обороны Республики Казахстан, министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
 

Генеральному прокурору Республики Казахстан обеспечить соблюдение законности при реализации мер и временных ограничений, установленных настоящим указом. Правительству Республики Казахстан выделить необходимые средства из резерва правительства Республики Казахстан для обеспечения режима чрезвычайного положения", - также говорится в указе.

 
В городе на период действия чрезвычайного положения вводятся следующие меры и временные ограничения:
 
в целях обеспечения безопасности населения города Алматы в связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в городе усиливается охрана общественного порядка, особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта. Также устанавливаются ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств.
 
Кроме того, в Алматы будет осуществляться проверка документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств.
 
В город ограничивается въезд и выезд из него. Запрещаются организацию и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также забастовки и иные способы приостановления или прекращения деятельности юридических лиц. 
 
Запрещается продажа оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, установить особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции.
 

В акимате Актобе заявили, что выполнили требования митингующих

05.01.2022, 00:32 7696
АКТОБЕ. 4 ЯНВАРЯ - Требования, предъявленные актюбинцами во время митинга, были выполнены. Об этом говорится в сообщении акимата Актобе на странице в Instagram, на которую переадресовывает официальный сайт ведомства.
 
Сообщается, что участники митинга потребовали от местного исполнительного органа решения двух вопросов.
 

Первое - освобождение задержанных в ходе митинга. Это требование выполнено - задержанные освобождены. Второе - снижение цены на сжиженный газ. Это требование также выполнено - цена на сжиженный газ снижена до 50 тенге", - сообщает акимат.

 
Ранее сообщалось, что после Нового года из-за повышения цен на газ до 120 тенге за литр в Мангистауской области начались митинги. Распоряжением премьер-министра РК Аскара Мамина была создана правительственная комиссия. Было принято решение о снижении цены на газ в Мангистауской области до 50 тенге за литр. 
 
Также протестные выступления произошли в ряде других регионов РК. 
 

В Казахстане на фоне протестов наблюдаются перебои с интернетом

05.01.2022, 00:05 5786
В Казахстане на фоне протестов наблюдаются перебои с интернетом
АЛМАТЫ. 5 ЯНВАРЯ - В крупных городах Казахстана на фоне массовых протестов против подорожания сжиженного газа наблюдаются перебои с интернетом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным оператора мобильной связи Kcell, перебои со связью в Алматы связаны с "действиями компетентных органов с целью обеспечения антитеррористической и общественной безопасности", сообщает Sputnik.kz.
 
Кроме того, в Алматы около 22 часов по местному времени у пользователей перестали работать интернет-мессенджеры и социальные сети.
 
Ранее сообщалось, что 2 января из-за повышения цен на газ до 120 тенге за литр в Мангистауской области начались митинги
 
Распоряжением премьер-министра РК создана и начала работать правительственная комиссия. В ответ на протесты местные власти в Мангистауской области сообщили о снижении цены на газ до 50 тенге за литр. 
 
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к демонстрантам и призвал соотечественников к благоразумию.
 

Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств является абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет. Но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог", - говорится в заявлении президента РК.


 

Жандарбек Бекшин вышел на пенсию

04.01.2022, 20:32 15226
Жандарбек Бекшин вышел на пенсию
Фото: УПВ Алматы
АЛМАТЫ. 4 НОЯБРЯ - Коллектив департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы и руководители районных управлений поздравили Жандарбека Бекшина в связи с достижением пенсионного возраста и проводили на заслуженный отдых, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Специально прибывший от имени градоначальника заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров высоко оценил работу Жандарбека Бекшина по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, отметив, что он является одним из высококвалифицированных и авторитетных специалистов с большим опытом работы. От имени руководства города он вручил Бекшину чапан и памятную картину с изображением чудесного вида Алматы", - сообщили в пресс-службе департамента. 

 
Исполняющая обязанности руководителя департамента Карлыгаш Абдижаббарова от имени всего коллектива с теплыми пожеланиями обратилась к Бекшину, отметив, что под его руководством решены кадровые, административно-хозяйственные и другие вопросы.
 
С выходом на пенсию Бекшина также поздравили руководители городских санэпидцентров. 
 
О том, что главный санврач Алматы оставит свой пост, стало известно 24 декабря. С 27 декабря по 4 января Бекшин вышел в отпуск, а завтра, 5 января ему исполняется 64 года. Бекшин решил уйти на заслуженный отдых с даты дня рождения. На посту санврача он пробыл с апреля 2020 года. 
 

В Мангистауской области цены на газ снизят до 50 тенге за литр

04.01.2022, 18:43 20041
В Мангистауской области цены на газ снизят до 50 тенге за литр
Фото: primeminister.kz
АКТАУ. 4 ЯНВАРЯ - В ходе встречи правительственной комиссии с активистами, собравшихся на площади Ынтымак в городе Актау, сообщили о снижении стоимости сжиженного газа, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В пресс-службе премьер-министра РК сообщили, что на встрече озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой города Актау, а именно о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО НК "Казмунагаз". 
 

Также даны гарантии о непривлечении к ответственности лиц, находившихся на площади", - сообщили в ведомстве.

 
Стороны также договорились решать все возникающие вопросы в русле конструктивного диалога и в рамках действующего законодательства.
 
Ранее сообщалось, что что с инициативной группой активистов города Жанаозена провели переговоры члены правительственной комиссии.
 

Актюбинские спасатели вызволили из снежного плена 17 человек

04.01.2022, 17:53 24281
Актюбинские спасатели вызволили из снежного плена 17 человек
Фото: instagram/aqtobe_tjd
АКТОБЕ. 4 ЯНВАРЯ - Служба спасения Актюбинской области вызволила из снежного плена 17 человек, застрявших на дорогах из-за сильной метели, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

3 января 2022 года на пульт службы спасения поступило сообщение о том, что в Хромтауском районе в 55 км от села Дон несколько машин застряли в сугробе. По данному сообщению районные спасатели оперативно выехали на технике высокой проходимости ТРЭКОЛ. По прибытию сотрудники ЧС спасли 15 человек, в том числе 1 ребенка и вызволили из снежного плена 5 легковых автомобилей", - сообщили в службе спасения. 

 
Вечером того же дня, между населенными пунктами Бадамша-Джангельди из-за неблагоприятных погодных условий в снежном плену застрял автомобиль марки "Нива". Оперативно прибывшими спасателями было установлено, что техника не могла выехать более 4 часов из-за отсутствия ГСМ. Спасатели доставили в село Бадамша двух подростков 2003 и 2004 года рождения. 
 
В департменте предупредили, что во избежание подобных случаев, при получении штормового предупреждения стоит воздержаться от поездок в дальнюю дорогу и не покидать населенные пункты. 
 

Если вы оказались в чрезвычайной ситуации, то вам необходимо включить аварийные сигналы машины и немедленно сообщить в службу спасения "112". С собой необходимо взять лопатки, спички, фонарик, свечу, паянную лампу, теплые вещи и горячий чай в термосе", - сообщили в ДЧС. 


 

Общественный штаб по регулированию цен на сжиженный газ создан в Мангистауской области

04.01.2022, 16:35 28771
МАНГИСТАУ. 4 ЯНВАРЯ - В Мангистауской области активисты заявили о создании общественного штаба по регулированию цен на сжиженный газ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает агентство Kazinform, группа граждан из Мангистауского региона во главе с депутатами мажилиса Едилом Жанбыршиным и Саматом Мусабаевым заявляет на видео, что они намерены добиться выполенения требований населения. 
 

Уважаемые жители Мангистауской области. Население возмущено резким ростом цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистау. Народ доводит свои обращения до власти и просит выполнить их требования. Мы считаем, что это правильно. В связи с этим вопросом несколько граждан Мангистауской области организовали общественный штаб. Члены штаба сформированы из известных граждан региона. Граждане Мангистау выходят к нам посредством социальных сетей и напрямую по телефону, просят вмешаться в это дело. Единство страны, спокойствие народа, благополучие Мангистау - наша общая честь. Основная цель общественного штаба - донести требования населения до правительственной комиссии и принять участие в решении проблем, связанных с сжиженным газом. Мы работаем над этим", - заявляет мажилисмен Едил Жанбыршин. 

 
В общественный штаб вошли депутаты мажилиса Едил Жанбыршин и Самат Мусабаев, депутаты Мангистауского облмаслихата Аббат Урисбаев и Аят Сугирбай, депутат Актауского гормаслихата - Уайс Ерсайынулы, поэт и журналист Ануар Бимагамбет, и журналист Алтай Алмас. 
 
Ранее сообщалось, что правительственная комиссия начала работу в Мангистауской области и Актау. Сейчас члены Кабмина проводят встречу с инициативной группой из числа граждан, выступающих за снижение цены на сжиженный газ. Участники обсуждают возможность урегулирования ситуации, в том числе сохранения общественной безопасности. 
 

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