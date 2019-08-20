Акимат Алматы опроверг информацию о строительстве на Кок Жайлау

Алматы. 19 августа. Kazakhstan Today - Акимат Алматы опроверг распространяемую в соцсетях информацию о строительстве на Кок-Жайлау, передает Kazakhstan Today.

Сегодня появился ряд вопросов по Кок-Жайлау. Чтобы не было никаких инсинуаций, скажу прямо. Есть поручение президента страны Касым-Жомарта Токаева отложить строительство курорта. Акимат придерживается этого поручения. Другое не рассматривается и не обсуждается", - говорится в комментарии заместителя акима Алматы Ержана Бабакумарова, который опубликован в Instagram городского акимата.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства