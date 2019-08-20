Акимат Алматы опроверг информацию о строительстве на Кок Жайлау

Сегодня появился ряд вопросов по Кок-Жайлау. Чтобы не было никаких инсинуаций, скажу прямо. Есть поручение президента страны Касым-Жомарта Токаева отложить строительство курорта. Акимат придерживается этого поручения. Другое не рассматривается и не обсуждается", - говорится в комментарии заместителя акима Алматы Ержана Бабакумарова, который опубликован в Instagram городского акимата.
Напомним, ранее президент РК рекомендовал отложить проект горнолыжного курорта "Кок Жайлау" для изучения экспертных оценок. Прежний аким Алматы Бауыржан Байбек данную рекомендацию поддержал.
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