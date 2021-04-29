Автомобильный пункт пропуска в Костанайской области возобновил работу

КОСТАНАЙ. 28 АПРЕЛЯ - В связи с улучшением ситуации после паводков и обеспечением проезда транспортных средств с 27 апреля возобновлен пропуск лиц, транспорта, грузов и товаров через госграницу РК в автомобильном пункте пропуска "Желкуар", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пункт пропуска расположен на территории Житикаринского района Костанайской области напротив российского пункта пропуска "Мариинский" Челябинской области РФ, сообщает пресс-служба КНБ РК.

Напомним, пункт пропуска "Кордай - Ак Жол" открыли на границе Казахстана и Кыргызстана в начале апреля после модернизации.

27 апреля Минторг РК поднял вопрос увеличения приема грузовых составов через китайскую границу.

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