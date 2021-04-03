Пункт пропуска "Кордай - Ак Жол" открыли на границе Казахстана и Кыргызстана после модернизации

НУР-СУЛТАН. 2 АПРЕЛЯ - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов провели IX заседание Межправительственного совета и приняли участие в церемонии открытия модернизированного пункта пропуска "Кордай - Ак Жол" на государственной границе двух стран, передает KAZAKHSTAN TODAY.

После проведенной в 2020-2021 годы реконструкции площадь застройки пункта пропуска увеличена в 3,5 раза до 4,9 тыс. квадратных метров, количество полос движения - с 2 до 8, число кабин паспортного контроля - с 13 до 34, установлены современные инспекционно-досмотровые комплексы. В результате принятых мер пропускная способность пункта выросла с 1 тыс. до 2,5 тыс. автомобилей и с 6 тыс. до 25 тыс. человек в сутки, что окажет мультипликативный эффект на развитие торгово-экономического сотрудничества РК и КР.

На заседании Межправсовета рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, водно-энергетической, транзитно-транспортной, туристической, космической и IT сферах, промышленной кооперации, а также в области образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты населения и трудовой миграции, охраны окружающей среды, межрегионального и приграничного сотрудничества, взаимодействия в рамках ЕАЭС и других интеграционных объединений.

Стороны обсудили перспективы создания совместного Центра трансграничной торговли (ЦТТ) "Алатау" в пункте пропуска "Карасу - Ак Тилек". На базе Центра предполагается размещение современных складов плодоовощной продукции, а также органов сертификации, санитарного и фитосанитарного контроля, что будет способствовать развитию сотрудничества в переработке продукции АПК. На площадке ЦТТ планируется создание индустриальной зоны для развития промышленной кооперации РК и КР", - рассказали в пресс-службе премьер-министр РК.

Также был рассмотрен вопрос строительства оптово-распределительных центров в Чуйской и Иссык-Кульской областях Кыргызстана с общим объемом инвестиций $25 млн и мощностью перевалки 26 тыс. тонн в год.

Мамин акцентировал внимание на необходимости создания "зеленого коридора" для прохождения товаров между двумя странами путем расширения практики использования навигационных пломб и онлайн обмена сведениями фискальных органов.

По информации пресс-службы правительства, по поручению главы государства Казахстан в ближайшее время окажет гуманитарную помощь Кыргызстану в виде 10 тыс. тонн пшеничной муки и 1 тыс. тонн высокорепродуктивных семян озимой пшеницы.

По итогам переговоров подписаны протокол 9-го заседания казахстанско-кыргызского Межправительственного совета, а также меморандум о сотрудничестве между СЭЗ "МЦПС "Хоргос" и СЭЗ "Нарын" КР.

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