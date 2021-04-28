Минторг РК поднял вопрос увеличения приема грузовых составов через китайскую границу

Фото пресс-службы МТИ РК

НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - 27 апреля в рамках онлайн-переговоров министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова с министром коммерции КНР Ван Вэньтао рассмотрен вопрос об углублении торгового и инвестиционного сотрудничества, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В связи карантинными мерами в КНР наблюдается проблема длительного простоя вагонов на границе двух стран, сообщает пресс-служба МТИ РК.

Бахыт Султанов поднял вопрос по оказанию содействия Китая для решения вопроса по увеличению приема грузовых составов через погранпереход Алашанькоу- Достык до 18-20 поездов в сутки, через погранпереход Хоргос - Алтынколь - до 8-10 поездов в сутки и увеличения приема порожних прицепов на пункте пропуска "Нур жолы" до 20 единиц в сутки.

Кроме того, министр отметил, что через функционирующие пункты пропуска ежедневно в китайскую сторону перемещаются в среднем не более 40-50 единиц автотранспортных средств (прицепов). Данное количество не обеспечивает насыщения китайскими товарами рынки Евразийского экономического союза и европейских стран. Также он выразил надежду на скорейшее урегулирование вопроса по увеличению пропускной способности на пунктах пропуска.

Отмечается, что с конца 2020 года Министерство торговли интеграции РК является рабочим органом казахстанской части МЦПС "Хоргос", в том числе ответственно за реализацию механизма координации деятельности Казахстанско-Китайского международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос".

В настоящее время Казахстан пересматривает подходы дальнейшей деятельности МЦПС с упором на развитие мощностей переработки, промышленной кооперации и глобальной цепочки поставок.

Мы приглашаем китайских инвесторов активно инвестировать в совместные проекты на нашей территории МЦПС, что облегчит доступ для китайского бизнеса к рынкам потребления Евразийского экономического союза", - сообщил Бахыт Султанов.

Он добавил, что в период действия МЦПС "Хоргос" у предпринимателей большую озабоченность вызывал вопрос запрета вывоза продуктов питания (вино, мясо, колбасные и молочные изделия и т.д.), приобретаемых для личного потребления через таможенный пост китайской части МЦПС "Хоргос".

По его мнению, открытие на казахстанской части МЦПС "Хоргос" совместной аккредитованной лаборатории по сертификации товаров повысит эффективность предпринимательской деятельности и взаимной приграничной торговли.

Султанов провел переговоры с китайским коллегой по развитию торгово-экономического сотрудничества.

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