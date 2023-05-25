БАКАД планирую ввести в эксплуатацию во втором квартале 2023 года   

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Алматы. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Ввод в эксплуатацию Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги запланирован во втором квартале этого года, заявил заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Жамбул Бактияр.





На автомобильной дороге БАКАД предусмотрена открытая система взимания платы, которая не предусматривает установку шлагбаумов на выездах и въездах, что обеспечит большую пропускную способность", - сообщил он в ходе брифинга региональной службы коммуникаций Алматы.





Отмечается, что проект БАКАД реализуется согласно механизму концессии, что означает соглашение, при котором одна сторона предоставляет другой стороне права на использование или строительство объектов. Концессии обычно заключаются между государствами и компаниями и имеют определенные условия и сроки действия.





Срок эксплуатации концессионером составляет 15 лет. Концессионером является ТОО "БАКАД Инвестиции и Операции", учредителем которого является турецко-корейский консорциум "Алсим Аларко - Макйол - СК Экоплант - Корея Экспрессвэй".





Фото: eabr.org





Также Жамбул Бактияр отметил положительные эффекты проекта:





разгрузка города Алматы: БАКАД позволяет сократить поток транспорта в городе Алматы, разгружая основные магистрали и улучшая пропускную способность дорожной сети. Это снижает пробки и улучшает транспортную доступность для местных жителей и гостей города;

улучшение времени проезда: БАКАД предлагает альтернативный маршрут с меньшей загруженностью, что позволяет сократить время движения в обход города. Грузовые автомобили также могут сэкономить время на доставке грузов и повысить эффективность своей работы;

экологические преимущества: БАКАД, перенося транспортный поток за границы города Алматы, уменьшит количество вредных выбросов в атмосферу и окажет благоприятное воздействие на экологическую обстановку в городе и окрестностях.





Руководитель по эксплуатации и содержанию ТОО "БАКАД Инвестиции и Операции" Нурланбек Омирбаев отметил, что при строительстве БАКАД использовались современные технологии и методы укладки асфальтобетона для достижения высокого качества покрытия. Контроль качества осуществлялся на разных этапах строительства, включая выборку материалов, подготовку основания дороги и нанесение асфальтобетона.





Используемое покрытие обладает высокой прочностью и устойчивостью к механическим нагрузкам, что позволяет дороге выдерживать интенсивное движение грузовых автомобилей и поддерживать свои эксплуатационные характеристики на протяжении длительного времени, при этом покрытие обеспечивает гладкую поверхность дороги, снижает воздействие остаточного шума, что повышает комфорт для водителей и пассажиров, а также жителей близлежащих домов", - сообщил спикер.





Также это способствует снижению износа автомобилей и улучшению их управляемости, к тому же покрытие хорошо справляется с изменениями температуры и воздействием влаги, что позволяет дороге оставаться стабильной и безопасной для движения в различных климатических условиях.





Представители министерства отметили, что, учитывая интенсивное движение, верхний слой покрытия состоит из щебеночно-мастичного асфальтобетона с применением полимер-модифицированного битума. Дорога спроектирована с учетом высоких нагрузок, связанных с проездом грузовых автомобилей.





Ранее в пресс-туре Евразийского банка развития в рамках конференции инвесторов - участников Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона журналистам показали новую алматинскую автодорогу.









В настоящее время технадзор проводит последнюю проверку БАКАД, строительство которой шло 50 месяцев. Алматинцы и все заинтересованные в реализации проекта ждут момента открытия около 15 лет.



