Борьба с коррупцией, улучшение благосостояния сельчан, реформы в образовании - подведены итоги дебатов кандидатов в президенты РК

Нур-Султан. 30 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане состоялись первые в истории дебаты кандидатов в президенты - это не обязательный атрибут выборов, но очень зрелищный, передает Kazakhstan Today.

В студию, где проходили дебаты, пришли не все кандидаты. Касым-Жомарта Токаева от партии "Нур Отан" представлял Маулен Ашимбаев. Вместо первой женщины-кандидата Дании Еспаевой - руководитель партии "Акжол" Азат Перуашев. Вместо Толеутая Рахимбекова - лидер партии "Ауыл", сообщил Первый канал "Евразия"

Участники задавали друг другу вопросы. Когда кандидата в президенты РК от республиканского движения "Улы дала кырандары" Садыбека Тугела, который пришел в казахском чапане, спросили, как он намерен бороться с коррупцией, он достал камчу.

Держу в руках камчу. Коррупция - это болезнь нашего общества. Семиглавый дракон. Если мы не избавимся от нее, мы не станем цельным государством", - отметил он.

Кандидат в президенты от партии "Улт тагдыры" Амиржан Косанов рассказал, на что, по его мнению, нужно направить деньги.

Многодетные матери не должны обивать пороги акиматов, чтобы получить 21 тыс. тенге. Думаю, средств хватит, если перестанут воровать. Мы возвратим средства, которые лежат на незаконных счетах", - заверил он.

Речь зашла, конечно, и о сельском хозяйстве. Представителя партии с говорящим названием "Ауыл" спросили, почему несмотря на все усилия доходы сельчан низкие, и они продолжают уезжать в города и не означает ли это, что указанная партия бездействует.

Улучшение благосостояния сельчан - это обязанность не только одной партии. Я считаю, что это должно стать обязанностью всех общественных организаций, госорганов и каждого жителя, в том числе Коммунистической партии", - сказал председатель народно-демократической патриотической партии "Ауыл" Али Бектаев.

Вместе с тем представителю от коммунистов пришлось ответить на вопрос, нужна ли вообще его партия.

Советская идеология отличается от идей Коммунистической партии. Мы предлагаем вернуть ценность труда, чтобы была социальная справедливость. Номенклатура Советского Союза ушла в мусор истории", - подчеркнул кандидат в президенты РК от Коммунистической народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков.

О конкретных предложениях по тому, как наказывать виновных в инвалидности сотрудников, спросили профильную Федерацию профсоюзов.

Пособия, которое выдается людям, оставшимся инвалидами по вине работодателей, хватает только на выживание. Их поддерживает только Федерация профсоюзов. Поддержите федерацию!" - призвал кандидат от Федерации профсоюзов Амангельды Таспихов.

Всех без исключения кандидатов волнует образование казахстанских детей и реформы, которые привносят министры.

Не запихивайте все учебники мира в детей. Нужно учить учиться всю жизнь. В программе Дании Еспаевой показано, как добиться этого через взрыв", - сообщил доверенное лицо кандидата в президенты от партии "Ак жол" Дании Еспаевой Азат Перуашев.

Поднимается вопрос о качестве образования. Наш кандидат в этом направлении предлагает пути решения. Все школы аварийные до 2022 года закроют. Мы работаем на то, чтобы вместо этих школ построили новые инновационные школы", - добавил доверенное лицо кандидата в президенты от партии "Nur Otan" Касым-Жомарта Токаева Маулен Ашимбаев.

Как резюмировал телеканал, участникам дебатов предстояло выполнить главную задачу - убедить в своей правоте не друг друга, а третью сторону, то есть зрителей-избирателей. Насколько это удалось каждому, решать казахстанцам.

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