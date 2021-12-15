Часть парка Южного в Алматы может уйти под застройку

Уже более 3 лет мы боремся за возвращение участка 2,8 гектара в государственную собственность, за восстановление исторической территории парка "Южный". Указанный участок был продан под ЖК в 2007 году по постановлению акимата города Алматы. Местные жители даже не были извещены, что часть парка банально отрезана и продана в частные руки", - говорится в обращении жителей, опубликованном в соцсети Facebook алмаатинцем Артемом Уразимбетовым.
В обращении отмечается, что о продаже участка стало известно в 2018 году, когда началась реконструкция парка. Под давлением общественности акимат начал работу по изъятию, но процесс затянулся. Участок до сих пор находится в частных руках. Более того, выяснились новые обстоятельства, которые повлияли на процесс возврата.
На данный момент выполнена оценка стоимости участка. Акиматом подписано постановление об изъятии участка для госнужд. В ноябре 2021 года акимат должен был подать иск к собственнику с целью изъятия участка, но оказалось, что подать исковое заявление не представляется возможным! Неожиданно выяснилось, что у участка сменился собственник и изменился адрес самого участка. Поэтому все процедуры по изъятию участка для госнужд возобновляются. Мы видим, что изъятие нижнего участка парка "Южный" затягивается! Мы беспокоимся, что в итоге участок не будет возращен в парк, а на его месте будет построен очередной ЖК, который уничтожит сам парк "Южный" и наш микрорайон", - написал Артем Уразимбетов.
В этой связи жители микрорайона Алмагуль и активисты города обратились к президенту страны с просьбой вмешаться в ситуацию и помочь алматинцам вернуть нижний участок парка "Южный".
Нам не нужны ЖК в парке! Нам и нашим детям нужен парк "Южный"! Нашему Городу нужны парки! Очень надеемся на вашу помощь", - говорится в обращении.
Также на странице группы "Защитим Алматы" в Facebook размещено видеообращение алматинцев к президенту.
Напомним, что весной 2018 года началась реконструкция парка "Южный". Одновременно жителям был представлен проект, который предусматривал массовую вырубку многолетних зеленых насаждений и выкладку пешеходных тротуаров плиткой шириной по 25 метров. Силами активистов, с привлечением акимата города Алматы зеленые насаждения были спасены и в проект были внесены изменения. Но при более детальном ознакомлении с проектом, у горожан появился вопрос: почему северная часть парка, которая примыкает к улице Си-Синхая, не включена в план по реконструкции. Представители акимата сообщили, что северная часть парка продана в частную собственность.
Как удалось выяснить, продажа была совершена в 2007 году. На данном участке собственник намеревался возвести многофункциональный жилой комплекс. Учитывая, сколько негативных последствий повлечет застройка данной зоны, жители обратились с открытым письмом к президенту и прокурору страны с просьбой проверить законность продажи парковой зоны. Позднее компания TURKUAZ GROUP OF COMPANIES сообщила о добровольном отказе от строительства жилого комплекса на территории этого парка и передаче государству принадлежащего ей участка.
Что касается реконструкции парка, она была проведена, но местные жители резко раскритиковали качество работ.
В целом, проблема уплотнительной застройки стоит в Алматы очень остро. Возникают проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, усугубляются проблемы экологии.
Недавно аким города Бакытжан Сагинтаев заявил, что для решения проблемы принята специальная программа. Согласно утвержденным правилами, строящиеся объекты не должны нарушать существующий архитектурный облик центра Алматы. Плотность застройки в центре не должна превышать 300 человек на гектар. При этом на каждого жителя должно приходиться не менее 10 квадратных метров придомовой территории.