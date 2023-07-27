День столицы празднуют в Казахстане  

25 лет назад было принято решение о переносе столицы из Алматы в Акмолу

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Астана. 6 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Казахстане отмечают государственный праздник - День столицы. 25 лет назад было принято решение о переносе столицы из Алматы в Акмолу.





6 июля 1994 года по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Верховным Советом было принято решение о переносе столицы в город Акмолу. Официально Акмола стала главным городом страны 10 декабря 1997 года. 25 лет назад 6 мая 1998 года Акмола была переименована в Астану.





10 июня 1998 года состоялась официальная презентация новой столицы. И с момента приобретения городом столичного статуса День столицы отмечался 10 июня.





В 2006 году День Астаны был перенесен на 6 июля.





В марте 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в Нур-Султан. А уже в сентябре 2022 года столице возвращено имя Астана. 17 сентября прошлого года глава государства подписал указ "О переименовании города Нур-Султана - столицы Республики Казахстан в город Астану - столицу Республики Казахстан".





Выступая на форуме городов-побратимов, посвященном 25-летнему юбилею Астаны, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что решение о переносе столицы было принято в сложное для страны время: спад экономики, люди не были готовы к рыночным отношениям.





Инициатива о переносе столицы стала верным шагом с геополитической точки зрения... в полной мере соответствует национальным интересам страны", - сказал он.





Он подчеркнул , что в мире растет авторитет столицы Казахстана. Решением ЮНЕСКО Астана была удостоена звания "Город мира". Также на берегах Есиля прошел целый ряд крупных мероприятий, в том числе саммит ОБСЕ и международная выставка ЭКСПО. Вместе с тем Астана служит и площадкой межрелигиозного диалога и духовной дипломатии, что подтверждают и проводимые здесь съезды лидеров мировых и традиционных религий. Столица Казахстана стала местом, объединяющим представителей различных конфессий.





Сегодня, по словам главы государства, Астана - это молодой амбициозный город, куда стремятся попасть изо всех уголков страны. Столица дала путевку многим молодым людям, это город больших возможностей, "где каждый гражданин может воплотить в реальность свои идеи и мечты".