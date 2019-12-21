Директор школы в Нур-Султане получил взятку от предпринимателя, обеспечивавшего школьников питанием

"Сегодня получил несколько сообщений в WhatsApp, в которых неизвестные мне активисты просят подписать петицию об отзыве нового Кодекса о здоровье из парламента. Причина, по которой хотят вернуть всю проделанную с осени прошлого года работу на нулевую точку, на мой взгляд, - страх перед прогрессом или недопонимание открывающихся для пациентов и врачей позитивных изменений".