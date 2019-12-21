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Директор школы в Нур-Султане получил взятку от предпринимателя, обеспечивавшего школьников питанием

20.12.2019, 18:11 7345
Директор школы в Нур-Султане получил взятку от предпринимателя, обеспечивавшего школьников питанием
Нур-Султан. 20 декабря. Kazakhstan Today - Антикоррупционная служба по городу Нур-Султану начала досудебное расследование в отношении директора одной из школ города по подозрению в совершении коррупционного преступления, передает Kazakhstan Today.
 

Он подозревается в получении взятки в сумме 742 тыс. тенге (10% ежемесячного бюджетного финансирования) от представителя ТОО за общее покровительство при осуществлении предпринимательской деятельности по оказанию услуг школьного питания. Досудебное расследование продолжается. Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом", - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

 
 

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