Директор школы в Нур-Султане получил взятку от предпринимателя, обеспечивавшего школьников питанием

Он подозревается в получении взятки в сумме 742 тыс. тенге (10% ежемесячного бюджетного финансирования) от представителя ТОО за общее покровительство при осуществлении предпринимательской деятельности по оказанию услуг школьного питания. Досудебное расследование продолжается. Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом", - прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Напомним, директор средней школы №4 имени С. Сейфуллина в Кызылорде была оштрафована на 9 млн тенге за покушение на получение взятки в 300 тыс. тенге. А в Туркестанской области за взятку в 150 тыс. тенге директора школы приговорили к штрафу в 4,5 млн тенге.
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