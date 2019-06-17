Двух столичных школьников наградили за мужество

Заместитель начальника департамента полиции Нур-Султана Рустам Шарибаев от имени руководства наградил за мужество, бдительность и активную гражданскую позицию учеников средних школ №27 и №37 Дильнура Амангельдиева и Данияра Аскарова. Также полицейские выразили благодарность родным и учителям, вручили им благодарственные письма и памятные подарки", - сообщила пресс-служба ведомства.
В полиции напомнили, что 12 июня около 20.00 во дворе дома, расположенного по улице Уалиханова, нетрезвый мужчина угрожал несовершеннолетним пистолетом. Очевидцами данного преступления стали жильцы этого двора.
К полицейскому, патрулирующему дворы жилых домов, подбежали двое несовершеннолетних, которые сообщили о мужчине, который ходит с пистолетом и угрожает им. Полицейский полка патрульной полиции старший сержант Руслан Шмидт незамедлительно проследовал на место, куда указали ребята. Ему удалось обезвредить нарушителя, применив в его отношении боевые приемы и специальные средства.
Напомним, ранее министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев выразил благодарность ученику 10 класса Надиру Омаргазиеву, который спас пятилетнего ребенка, упавшего в колодец глубиной два метра. Кроме этого, в столице наградили подростка из Кызылорды, спасшего тонущего ребенка. Школьника из Алматинской области наградили за спасение 5-летней девочки, упавшей в выгребную яму.
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