Двух столичных школьников наградили за мужество

Нур-Султан. 16 июня. Kazakhstan Today - Двух столичных школьников наградили полицейские за мужество и бдительность, передает Kazakhstan Today.

Заместитель начальника департамента полиции Нур-Султана Рустам Шарибаев от имени руководства наградил за мужество, бдительность и активную гражданскую позицию учеников средних школ №27 и №37 Дильнура Амангельдиева и Данияра Аскарова. Также полицейские выразили благодарность родным и учителям, вручили им благодарственные письма и памятные подарки", - сообщила пресс-служба ведомства.

В полиции напомнили, что 12 июня около 20.00 во дворе дома, расположенного по улице Уалиханова, нетрезвый мужчина угрожал несовершеннолетним пистолетом. Очевидцами данного преступления стали жильцы этого двора.

К полицейскому, патрулирующему дворы жилых домов, подбежали двое несовершеннолетних, которые сообщили о мужчине, который ходит с пистолетом и угрожает им. Полицейский полка патрульной полиции старший сержант Руслан Шмидт незамедлительно проследовал на место, куда указали ребята. Ему удалось обезвредить нарушителя, применив в его отношении боевые приемы и специальные средства.

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