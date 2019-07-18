Экс-директору департамента министерства нацэкономики отменили приговор

Судебная коллегия по уголовным делам суда города Нур-Султана, рассмотрев апелляционные жалобы осужденного, потерпевшего, отменила приговор районного суда №2 Есилького района города Нур-Султана от 29 мая 2019 года в отношении Джакупова Асланбека Куандыковича", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по решению апелляционной коллегии уголовное дело возвращено генеральному прокурору Республики Казахстан в порядке статьи 323 УПК для устранения существенных нарушений норм уголовно-процессуального законодательства, препятствующих назначению главного судебного разбирательства.
Мера пресечения для Джакупова изменена на подписку и невыезде, он освобожден из-под стражи в зале суда", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, в апреле текущего года Асланбека Джакупова обвинили в получении взятки в размере 500 тысяч тенге. В мае решением Есильского районного суда он был признан виновным в мошенничестве и осужден к трем годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Позже министр национальной экономики Руслан Даленов заявил, что подаст в отставку, если Джакупова признают виновным. Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что руководители госорганов должны подавать в отставку в случае коррупции подчиненных.
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