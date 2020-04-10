Еще 2 пациента выздоровели от коронавируса в Жамбылской и Павлодарской областях

Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 60 человек, передает Kazakhstan Today.

Еще 2 пациента выписаны в Жамбылской и Павлодарской области, проходившие лечение от коронавируса", - сообщили в оперативном штабе Госкомиссии по обеспечению режима ЧП при президенте РК.

На сегодняшний день, по состоянию на 17.55, в Казахстане всего выписаны 60 человек: Нур-Султан - 30, Алматы - 26, СКО - 1, Актюбинская область - 1, Жамбылская область - 1, Павлодарская область - 1 пациент.

Среди выздоровевших 29-летний житель Шуского района Жамбылской области. Положительный диагноз ему был поставлен 24 марта, после того как он вернулся из Кыргызстана. В течение двух недель он находился в инфекционном стационаре, где получал необходимое лечение. У молодого мужчины были дважды взяты анализы, подтвердившие отсутствие заболевания. Следующие две недели он проведет на домашнем карантине под наблюдением врачей.

Также трое ранее заболевших граждан Кыргызстана, 1958, 1975, 1984 года рождения, осуществляющих грузовые перевозки, были отправлены к себе на родину. У них коронавирус выявили при прохождении государственной границы. На специальных автомашинах их доставили до приграничного пункта пропуска, откуда их забрали медицинские службы Кыргызстана.

На сегодняшний день в Жамбылской области в инфекционном стационаре находится 41 пациент. Их состояние удовлетворительное.

Еще один пациент выписан в Павлодарской области.

Ранее сообщалось о трех выздоровевших в Алматы . Первый пациент 1997 года рождения прилетел 27 марта рейсом Санкт-Петербург - Алматы. По прибытию он был госпитализирован на карантин, где были взяты анализы на инфекцию. Первый анализ дал отрицательный результат. В связи с тем что у сидящего близко пассажира по рейсу был результат положительный, его поместили на 14-дневный карантин. При повторном взятии анализа на 8 день карантина результат оказался положительным. Состояние пациента оценивается как удовлетворительное, легкое течение заболевания.

Вторая - 57-летняя женщина из числа контактированных с ранее выявленным больным. Состояние удовлетворительное.

В настоящий момент в Алматы в инфекционном стационаре находятся 96 пациентов с КВИ (1 областная), в том числе 4 детей. Состояние у 72 больных - удовлетворительное. Состояние 2 взрослых - крайне тяжёлое, 4 - тяжелых, 18 взрослых - средней степени тяжести (1 областная).

Сегодня выписано еще трое пациентов, из них две женщины 1993 и 1985 годов рождения и 25-летний молодой человек. Первая прилетела 13 марта чартерным рейсом Берлин - Минск - Алматы, вторая, прилетевшая 23 марта Стамбул - Москва и третий прилетел рейсом Стамбул - Москва 26 марта.

Итого число выписанных пациентов в Алматы составляет 26 человек. По состоянию на 9 апреля, в провизорных госпиталях находятся 301 человек, из них - 34 - дети. На карантинной изоляции находятся 388 граждан (41 детей), на домашнем - 5217 человек.

На сегодня в Алматы зарегистрирован 121 подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией.





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