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Гидрографическое судно Военно-Морских сил Казахстана подтвердило право на выход в море15.02.2017
Общество  14:17

Астана. 15 февраля. Kazakhstan Today - На гидрографическом судне "Жайык" Военно-Морских сил Казахстана закончились показные занятия по сдаче элементов курсовой задачи перед выходом в море, сообщает пресс-служба Министерства обороны Казахстана.

Под руководством командования отдельного дивизиона разнородных кораблей были отработаны вопросы приготовления экипажа к бою и походу, а также организация повседневной службы, передает Kazakhstan Today.

Командир гидрографического судна "Жайык" капитан-лейтенант Алмас Битманов представил командованию боевую и повседневную организацию своего экипажа, а подчиненный ему личный состав продемонстрировал хорошее знание функциональных обязанностей, четкую организацию и умелое исполнение задач.

В результате гидрографическое судно "Жайык" успешно сдало первую курсовую задачу, подтвердив подготовленность экипажа, техническую готовность вооружения, систем и механизмов к выполнению задач в море. Следующим этапом боевой подготовки для экипажа станут выходы в море с выполнением комплекса мероприятий, связанных с обеспечением безопасности мореплавания в казахстанском секторе Каспийского моря.

"Данная курсовая задача является важнейшим разделом в программе одиночной подготовки корабля и предполагает отработку его боевой и повседневной организации, приготовление к бою и походу в условиях базы. Выполнение ее - это своего рода получение допуска на дальнейшую подготовку корабля, но уже в море", - пояснили в пресс-службе.
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