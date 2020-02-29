Главу СЭС Тараза подозревают в нескольких преступлениях

Тараз. 28 февраля. Kazakhstan Today - Глава СЭС города Тараза подозревают в совершении ряда преступлений, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционная служба Жамбылской области расследует уголовное дело в отношении руководителя Таразского городского управления контроля качества и безопасности товаров и услуг (СЭС).

По данным ведомства, в период с апреля по июль 2019 года глава СЭС через аффилированную компанию выдала 85 хозяйствующим субъектам фиктивные аудиторские отчеты о соответствии их объектов санитарно-эпидемиологическим правилам. Между тем суд признал отчеты недействительными. Ущерб составляет свыше 7 млн тенге.

Ранее сообщалось, что указанное лицо подозревается в получении взятки в сумме 100 тыс. тенге от представителя частной компании за выдачу положительного санитарно-эпидемиологического заключения, а также в превышении должностных полномочий путем незаконной организации проверки в отношении индивидуального предпринимателя, повлекшее незаконное привлечение к административной ответственности. Решения по административным производствам отменены по протесту прокуратуры", - напомнили в Антикоррупционной службе.

Кроме того, чиновницу подозревают в незаконном участии в предпринимательской деятельности.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, отметили в ведомстве.

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