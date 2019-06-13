Грозы и град ожидаются завтра в Нур-Султане и Акмолинской области

Нур-Султан. 12 июня. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Акмолинской области и Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

По данным синоптиков, 13-15 июня в Акмолинской области местами ожидаются гроза, днем шквал, град. Ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный временами 15-20 метров в секунду. 14-15 июня местами ожидается сильный дождь.

В Нур-Султане днем 13, сутки 14-15 июня ожидается гроза, град, ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный, временами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.





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