Гулять во дворах разрешили астанчанам только при строгом соблюдении мер безопасности

Нур-Султан. 27 апреля. Kazakhstan Today - Жителям Нур-Султана разрешено гулять во дворах только со строгим соблюдением мер безопасности , передает Kazakhstan Today.

С 27 апреля жителям столицы разрешается выходить во двор. При этом, людям преклонного возраста и с хроническими заболеваниями рекомендуется без крайней надобности воздержаться от выхода на улицу, так как данная категория наиболее подвержена риску заболевания Covid-19. Жителям необходимо соблюдать строгие меры предосторожности и пользоваться средствами защиты. Кроме того, на детских площадках соблюдать дистанцию", - сообщили в пресс-службе акима Нур-Султана.

В акимате отмечают, что работы по дезинфекции ежедневно ведутся всей территории города, тем не менее, работы в данном направлении будут усилены.

Кроме того, с 27 апреля разрешается возобновить деятельность при соблюдении строгих санитарных норм: магазинам по продаже электробытовой техники (площадь более 2 тыс. квадратных метров, при соблюдении саннорм и дистанции), банковской деятельности и микрофинансовым организациям, страховой деятельности; риэлтерским компаниям, агентствам, консалтинговым услугам по оценке недвижимости; также магазинам по продаже семян, зоомагазинам (за исключением цветочных магазинов).

В связи с тем, что риски заражения не сняты, места массового скопления, такие как кинотеатры, ТРЦ, клубы, рестораны/кафе (кроме онлайн-заказов) останутся закрытыми.

Работа общественного транспорта до конца карантина не будет восстановлена. Закрытыми также останутся детские сады, кружки, секции, обучение в школах и университетах также будет проходить в дистанционном режиме", - уточнили в акимате .

Напомним, президент продлил режим ЧП до 11 мая текущего года.

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