Еще 44 заболевших коронавирусом выявили в РК, общее количество инфицированных достигло 2835 человек

Нур-Султан. 27 апреля. Kazakhstan Today - Оперативный штаб Госкомиссии проинформировал об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане по состоянию на 18.05 27 апреля, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано еще 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них в Нур-Султане - 8, в Алматы - 28, в Жамбылской области - 1, в Туркестанской области - 4, в Алматинской области - 3", - говорится в сообщении.

Всего в стране подтверждено 2835 случаев, из них: в Алматы - 876, в Нур-Султане - 537, в Кызылординской области - 182, в Шымкенте - 175, в Карагандинской области - 128, Атырауской области - 123, ЗКО - 122, Туркестанской области - 115, Жамбылской области - 106, Павлодарской области - 105, Алматинской области - 100, Акмолинской области - 93, Актюбинской области - 57, Костанайской области - 43, СКО - 30, Мангистауской области - 27, ВКО - 16.





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