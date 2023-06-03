Хватит ставить эксперименты на наших детях - казахстанцы высказались о продлении учебного года  

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Алматы. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Родители маленьких казахстанцев - Родители маленьких казахстанцев высказались о продлении учебного года в школах страны.





Хватит ставить эксперименты на наших детях. Когда-то у нас была отличная система образования, а теперь, следуя "передовым" странам, постоянно проводят какие-то сомнительные реформы, и в итоге получаем печальные последствия - снижается уровень образования. Нужно все хорошо изучать и исследовать, а потом уже вводить изменения, учитывая при этом мнение общественности, которое в этот раз было полностью проигнорировано при принятии решения о продлении учебного года. По факту мы видим, что всю программу ученики закончили до 25 мая. В школах с 25 мая уже не изучают ничего нового, а просто повторяют пройденный материал", - заявила Светлана.





Кроме того, отметила родительница, стоит учитывать, что в южных регионах в конце мая обычно уже стоит жаркая погода.





Духота в переполненных классах, накопленная усталость за год обучения негативно сказываются на учениках. Также данным решением теперь испорчен праздник 1 июня - День защиты детей, теперь это последний звонок с кучей хлопот и забот для родителей и учителей. Верните детям последний звонок на 25 мая!" - добавила она.





В свою очередь Анастасия сообщила, что учителя, как и прежде, завершили программу в 20-х числах мая, провели итоговые контрольные.





Самая пора сдать учебники и отпустить детей отдыхать, а выпускников - готовиться к экзаменам. Вместо этого чиновники, чтобы силой подстроить школы под свое необдуманное нововведение, стали угрожать проверками и штрафами. В итоге вместо радостного ожидания линеек и каникул и учителя, и родители, и дети оказалась в растерянности и напряжении. Вот так вот одна глупая идея, зародившаяся в чьей-то чиновничьей голове, заставила страдать всю страну", - заявила Анастасия.





Мама второклассника Марина также прокомментировала прошлогоднее решение Министерства просвещения.





На мой взгляд, это очередная демонстрация ИБД - имитации бурной деятельности. Решение скороспелое и не имеющее никаких веских оснований. Что мы наблюдаем сейчас: уставшие дети из последних сил ходят в школу", - заявила Марина.





Она подчеркнула, что уставшие учителя изо всех сил придумывают, чем занять детей последние 5 дней.





Общественность ясно дала понять, что против этого нововведения. Вообще такое ощущение, что каждый новенький назначенный министр образования (просвещения) стремится произвести мини-революцию в подведомственной ему отрасли. То вводят трехъязычное обучение, то продлевают учебный год, то добавляют новые предметы, то убавляют. В результате дети, родители и педагоги страдают от бесконечных экспериментов ведомства. Хотелось бы заметить, уважаемым чиновникам, что дети - это не поле для их бесконечных опытов. Как ни странно, дети любят стабильность и дисциплину, она дает им ощущение надежности. Поэтому большая просьба к министерству - прекратите уже ваши бесконечные эксперименты над учебным процессом и верните детям полноценные каникулы!" - добавила Марина.





Мать двоих детей Екатерина также высказала свое мнение относительно решения министерства.





В этом году школьники завершили учебный год 31 мая. Хочется обратиться в Министерство просвещения с вопросом: для чего был увеличен учебный год, если 22 мая уже были выставлены все годовые оценки и дети ходили в школу просто потому, что так нужно, не получая при этом абсолютно никаких знаний. Мало того что увеличили учебный год, так еще и каникулы между четвертями сократили. Ну а весенние каникулы были вообще гениальными, за все каникулы по факту 3 учебных дня дети пропустили. Ладно старшеклассники, а как же начальная школа?" - заявила родительница.





По ее словам, у детей со второго класса ежедневно по 6 уроков, еще и каникулы по 7 дней, да еще и учебный год до 31 мая.





Вам детей совсем не жалко? Или вы думаете они за эти дни умнее станут? Уважаемые министры, почему вы всегда сравниваете школы и образование Казахстана со странами Европы? В Европе другое образование, другие предметы и, в принципе, по-другому устроен учебный процесс и каникулы. Кто-нибудь из вас приходил в школу 30 мая, когда на улице +32 а в классе 40 человек? Это же просто издевательство над живыми людьми, там просто дышать нечем, а детям приходится находиться там 6-7 уроков, а потом у детей головные боли, а у некоторых даже кровь носом идет. Прекратите эксперименты над детьми!!! Хватит над ними свои опыты ставить, верните советскую систему образования, где все успевали пройти до 24 мая и за 5 дней в неделю!", - добавила родительница.





Также мать двоих школьников Ольга прокомментировала продление учебного года в школах страны.





Продление учебного года до 1 июня - это верх цинизма! В школах, где по 2 смены, а в ряде регионов - по 3 смены, в классах, где по 40-45 детей! Когда температура +30-35 градусов тепла, в кабинетах битком набитых детьми и не имеющих систем кондиционирования, есть школы, где даже туалетов нормальных нет... Когда в реальности все оценки уже "условно" выставлены к 22 мая, заставлять детей просто "просиживать" уроки до 31 мая! Вместо того, чтобы они могли насладиться свежим воздухом, прогулками во дворе, подвижными играми", - заявила она.





Напомним, в августе прошлого года Минпросвещения выступило с инициативой продлить учебный год и сократить сроки школьных каникул.





Родительская общественность выразила обеспокоенность в связи с тем, что к концу учебного года дети уже перегружены и находятся на пределе. Также в конце мая в некоторых регионах стоит очень жаркая погода, что также сказывается на состоянии детей. Это все может негативно повлиять на состояние здоровья и психики детей.





Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему продления учебного года. Подавляющее большинство респондентов (84,69%) также проголосовали против сокращения каникул и продления учебного года. Ответ "Да, нужно добавить нагрузку, детям ее не хватает, надо соответствовать западным стандартам образования любой ценой" выбрали 8,16%, "Надо вообще отменить каникулы" - 5,1%, "Мне все равно" - 2,04%.





Несмотря на мнение общественности, Министерство просвещения приняло приказ. Также ведомство утвердило приказ о государственных общеобязательных стандартах дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования. В документе закреплена продолжительность учебного года в школах в 36 недель.





Принятый Министерством просвещения приказ о сокращении школьных каникул вызвал бурю негодования у общественности. Еще на стадии обсуждения под документом на портале "Открытые НПА" граждане оставили 445 комментариев. Подавляющее большинство из них высказались против принятия данного приказа.





В ответ на решение министерства лишить детей части каникул родители предложили сократить отпуск министрам.





В середине мая 2023 перенос последнего звонка с 25 мая на 1 июня прокомментировал экс-министр просвещения, ныне депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов.





Он заявил, что решать этот вопрос должно Министерство просвещения









Если собирают учебники, этот вопрос надо задавать Министерству просвещения. Я уверен в том, что коллеги занимаются этим вопросом. Там достаточно квалифицированный состав. Работники, которые знают свою работу. Я уверен в том, что наши коллеги этими вопросами занимаются и своевременно разберутся", - пояснил Аймагамбетов.





В свою очередь министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев в кулуарах правительства прокомментировал возможность проводить последний звонок 25 мая.





Много родителей говорят о возвращении 25 мая обратно. Принять решение и в этом году сразу же поменять не так просто. Это повлияет на учебные планы, которые были заранее приняты, это часы учителей и запланированный объем учебного материала", - заявил Бейсембаев.





Он заверил, что в этом году принятое решение будет до конца осуществлено, а далее окончательное решение будет за экспертным сообществом.









Позже стало известно, что в Минпросвещения еще раз рассмотрят сроки окончания учебного года.





На вопрос журналистов о пересмотре сроков окончания учебного года в Казахстане министр ответил, что уже дал соответствующее поручение.





Это не значит, что мы вернем 25 мая. Вопрос в том, как обеспечить качественное знание учащихся", - отметил он.





Он также назвал причины принятия решения о продлении учебного года до конца мая. Так, по его словам, было много обращений от родителей школьников с просьбой сделать учебную неделю пятидневной. Соответственно, субботние занятия переходят на оставшиеся пять дней, что привело бы к увеличению нагрузки на учеников.





Сегодня депутат мажилиса Ирина Смирнова подвергла критике решение о продлении учебного года в Казахстане.



