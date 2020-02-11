Искусственный интеллект будет следить за проведением ЕНТ уже с этого года

Для исключения человеческого фактора за соблюдением правил тестирования будет следить искусственный интеллект. Самообучаемая система на основе технологий компьютерного зрения в автоматическом режиме способна выявлять факты использования смартфонов, шпаргалок или подмены тестируемых. Она будет осуществлять функции наблюдателя. Таким образом договориться с кем-то и списать не получится. Мы планируем запустить данную систему уже в этом году", - сообщил исполняющий обязанности директора Национального центра тестирования Дидар Смагулов.
Он напомнил, что до этого процедуру сдачи ЕНТ контролировали члены госкомиссий, создаваемых при местных исполнительных органах, и представители Министерства образования и науки. Однако имели место факты коррупции. В частности, возбуждены дела в отношении заместителя акима района, директора средней школы и ответственного сотрудника управления образования.
Мы пошли по пути автоматизации и решили организовать запуск ситуационного центра. В режиме реального времени будет отображаться процесс сдачи экзамена во всех уголках нашей страны по принципу "один тестируемый - одна камера". Это решение помогло снизить уровень коррупционных рисков и вернуть средства в бюджет. В прошлом году было сэкономлено порядка 400 млн тенге. Это были именно те командировочные, которые предназначались для наблюдателей", - цитирует Смагулова портал Kazpravda.kz.
Смагулов также сообщил, что с 2021 года в Казахстане планируют внедрить электронный формат сдачи ЕНТ.
Полностью заменить бумажный формат мы планируем в 2021 году в соответствии с поручением министра образования, которое мы получили на августовской конференции. Пользуясь случаем, хочу развеять сомнения и обратить внимание казахстанцев на то, что в этом году ЕНТ пройдет в бумажном формате. Сейчас мы изучаем вопрос запуска компьютерного теста. В соцсетях и мессенджерах распространяется разная информация на эту тему. Хотел бы сообщить, что ЕНТ в июне будет проходить в бумажном формате… В этом году мы планируем запустить онлайн-трансляцию из каждой аудитории, где проходит ЕНТ. Это будет сделано для возможности моментального информирования граждан о фактах нарушения правил. То есть каждый казахстанец сможет контролировать процесс сдачи ЕНТ", - добавил он.
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