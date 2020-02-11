Искусственный интеллект будет следить за проведением ЕНТ уже с этого года

Нур-Султан. 10 февраля. Kazakhstan Today - Уже в этом году за проведением ЕНТ будет следить искусственный интеллект, передает Kazakhstan Today.

Для исключения человеческого фактора за соблюдением правил тестирования будет следить искусственный интеллект. Самообучаемая система на основе технологий компьютерного зрения в автоматическом режиме способна выявлять факты использования смартфонов, шпаргалок или подмены тестируемых. Она будет осуществлять функции наблюдателя. Таким образом договориться с кем-то и списать не получится. Мы планируем запустить данную систему уже в этом году", - сообщил исполняющий обязанности директора Национального центра тестирования Дидар Смагулов.

Он напомнил, что до этого процедуру сдачи ЕНТ контролировали члены госкомиссий, создаваемых при местных исполнительных органах, и представители Министерства образования и науки. Однако имели место факты коррупции . В частности, возбуждены дела в отношении заместителя акима района, директора средней школы и ответственного сотрудника управления образования.

Мы пошли по пути автоматизации и решили организовать запуск ситуационного центра. В режиме реального времени будет отображаться процесс сдачи экзамена во всех уголках нашей страны по принципу "один тестируемый - одна камера". Это решение помогло снизить уровень коррупционных рисков и вернуть средства в бюджет. В прошлом году было сэкономлено порядка 400 млн тенге. Это были именно те командировочные, которые предназначались для наблюдателей", - цитирует Смагулова портал Kazpravda.kz .

Полностью заменить бумажный формат мы планируем в 2021 году в соответствии с поручением министра образования, которое мы получили на августовской конференции. Пользуясь случаем, хочу развеять сомнения и обратить внимание казахстанцев на то, что в этом году ЕНТ пройдет в бумажном формате. Сейчас мы изучаем вопрос запуска компьютерного теста. В соцсетях и мессенджерах распространяется разная информация на эту тему. Хотел бы сообщить, что ЕНТ в июне будет проходить в бумажном формате… В этом году мы планируем запустить онлайн-трансляцию из каждой аудитории, где проходит ЕНТ. Это будет сделано для возможности моментального информирования граждан о фактах нарушения правил. То есть каждый казахстанец сможет контролировать процесс сдачи ЕНТ", - добавил он.

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