Износ теплосетей составляет 80 процентов - аким Актау прокомментировал ситуацию с замерзающими жителями
Фото: Depositphotos
Актау. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Актау Улугбек Тналиев прокомментировал обращение жителей города, которые пожаловались на холодные батареи в домах.
В интервью агентству Lada.kz глава города рассказал, из-за чего произошла авария и когда будет проводиться ремонт изношенных теплосетей.
На магистральном трубопроводе произошла авария. Вследствие нее была нарушена циркуляция в некоторых микрорайонах. Мы подали отопление во все многоквартирные жилые дома. Есть, конечно же, нарекания от жильцов… Проблема в том, что отопление доходит до подвала, туда заходит тепло, но в некоторых домах нет циркуляции", - рассказал Тналиев.
На вопрос, почему нарушена циркуляция, аким ответил, что в некоторых теплоузлах остался воздух в системе.
Еще один фактор, что из-за похолодания подключились насосы. По линии МАЭК тепло подается всему городу. В верхних микрорайонах есть многоэтажные строения, которые доходят до 16-19 этажей, где стоят мощные тепловые насосы - именно они перетягивают всю циркуляцию. Такая ситуация не так давно наблюдалась в 27 микрорайоне. Тогда мы оперативно произвели наладку. Для этого нам пришлось проверить 19, 16, 17 микрорайоны. В ряде домов мы отключили насосы. Сделали мы это принудительно, установив пломбы. Благодаря этому мы наладили вопрос с отоплением в 27 микрорайоне. Но авария на магистральном трубопроводе вывела из колеи всю систему отопления. И сейчас мы боремся уже с последствиями аварии", - заявил глава города.
По его словам, более 400 километров тепловых сетей в городе нужно обновлять. При этом Улугбек Тналиев не считает, что отопительный сезон в Актау провален.
Подтверждений, которые указывали бы на провал отопительного сезона, нет. Всего в Актау насчитывается 97 тысяч квартир. Из них на один день под ограничение попали порядка 20 тысяч квартир. Самыми быстрыми темпами были проведены работы по восстановлению. Так получилось, что накладка тех погодных условий не позволила нам в нужной мере циркуляцию запустить. В отдельных домах 27, 12, 14, 4 микрорайонов есть сложности. Но это все поправимо", - пояснил аким.
Аким также посетовал на незаконную застройку, случаи которой участились в Актау.
Есть законодательство, которое нужно соблюдать, при этом нерадивые застройщики игнорируют законы. Практика Актау уникальная: привлекаются дольщики, разрешительных документов нет, к сетям дом не подключен, зато мы заселяем людей, а потом они атакуют акимат и требуют подключения дома к инженерным сетям. Поэтому мы говорим, до 2026 года приостановите свои незаконные и законные строительства. Мы открыто говорим, мы отопление не дадим. Мы видим, что инженерные сети, которые были заложены до независимости, свой ресурсный срок прошли. И в Экибастузе, и в Степногорске. Требуется конкретная модернизация, и, может, эти проекты должны были быть начаты давно", - заявил глава города.
Напомним, вчера замерзающие жители нескольких домов в 12-м микрорайоне Актау записали видеообращение к акиму Актау Улугбеку Тналиеву, главе Мангистауской области Нурлану Ногаеву и президенту страны Касым-Жомарту Токаеву с просьбой решить проблему с теплоснабжением в городе.
В прошлые выходные в 7 городах Казахстана: Экибастузе, Балхаше, Актау, Темиртау, Риддере, Степногорске и Жанаозене произошли аварии в системах теплоснабжения. На фоне происшествий вице-министр энергетики Жандос Нурмагамбетов собирается покинуть свой пост.