Карантин в Алматы накладывает запрет на использование личного транспорта

Алматы. 2 апреля. Kazakhstan Today - Карантин, введенный в Алматы, не предусматривает использование личных автомобилей, передает Kazakhstan Today.

Карантин накладывает запрет на использование личного транспорта в полном объеме, за исключением того автотранспорта, который используется сотрудниками организаций и ведомств, которые задействованы на период карантина", - сообщил первый заместитель акима города Алматы на брифинге.

Он пояснил, что в первую очередь речь идет о работниках медицинских учреждений, правоохранительных органов, коммунальных служб, сферы торговли продовольственными товарами. При наличии соответствующей справки, при наличии информации об автомобиле в базе данных оперативного штаба, все эти люди могут передвигаться по городу.

Заместитель акима также ответил на вопрос, можно ли на личном автомобиле ездить в супермаркет за продуктами.

Я думаю, что можно ездить на автомобиле за покупками в отдаленный или близлежащий супермаркет. Мы нашим городским патрулям такую возможность предоставили, но есть одно но. Если человек, который следует на этом автотранспорте, действительно имеет такую острую необходимость, он должен быть в состоянии патрулю это объяснить", - отметил он.









По его словам, в Алматы насчитывается порядка 200 тысяч зарегистрированных таксомоторов, которые забиты в базу управления городской мобильности. А также в базе популярных приложений зарегистрировано еще порядка 100 тысяч автомашин.





Мы посмотрели, сколько у них активных клиентов, которые занимаются извозом, было за последние 30 дней. Из этих 80 тысяч таковых оказалось семь тысяч. Мы семь тысяч легковых автомобилей по городу пустить не можем, потому что у нас на вчерашний день зарегистрированных машин по городу было 4700 всего. Если туда мы добавим еще семь тысяч таксомоторов, то у нас будет не карантин, а передвижение легковых автомобилей без ограничений. Мы отобрали из семи тысяч наиболее активных за последние 20 дней. Из этих 20 дней мы отобрали 2000 автомобилей, которые имеют наивысший рейтинг от клиентов. Вот эти две тысячи автомобилей будут сегодня обслуживать", - сказал Ерлан Кожагапанов.

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