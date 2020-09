Казахстан приостановил действие сертификатов авиакомпаний Azee Air, Sigma Airlines и Jenis Air

Нур-Султан. 23 сентября. Kazakhstan Today - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития прокомментировали информацию об авиакомпаниях, нарушивших эмбарго Совета безопасности ООН, передает Kazakhstan Today.

В феврале текущего года Советом безопасности ООН были представлены письма в отношении нарушения санкций СБ ООН касательно эмбарго на поставку оружия в Ливию воздушными судами с казахстанской регистрацией. Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с правоохранительными органами проведена работа по трем авиакомпаниям, нарушившим эмбарго СБ ООН воздушными судами с казахстанской регистрацией (ТОО "Azee Air", ТОО "Sigma Airlines", ТОО "Jenis Air")", - сообщили в пресс-службе министерства.

Отмечается, что собственниками воздушных судов эксплуатантов являются зарубежные компании, зарегистрированные в Объединенных Арабских Эмиратах и на Британских Виргинских островах ("AGANYA LTD" (ОАЭ), LTD "Infinitive Seal Inc." (Британские Виргинские острова) и "SPACE CARGO INC." (ОАЭ).

Воздушные суда указанных эксплуатантов воздушных судов эксплуатировались в регионе Ближнего Востока в интересах зарубежных заказчиков. Основной базировкой воздушных судов являются Объединенные Арабские Эмираты. Полеты в страну, находящуюся под санкциями СБ ООН осуществлялись с территории третьих стран. Согласно международной практике, характер перевозимых грузов, сформированных за рубежом не отслеживается государством эксплуатанта, то есть казахстанской стороной, а контролируется государственными органами иностранных государств, откуда осуществляются полеты", - отметили в ведомстве.

По результатам проверок на предмет соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, стандартов и рекомендуемой практики ИКАО, Авиационной администрацией Казахстана приостановлено действие сертификата указанных трех эксплуатантов гражданских воздушных судов в том числе, действие сертификата эксплуатанта ТОО "Sigma Airlines".

Министерством иностранных дел Республики Казахстан 5 июня 2020 года представлен доклад Комитета СБ ООН по Ливии в отношении нарушения эмбарго на поставки. В докладе СБ ООН отмечена благодарность группы экспертов ООН за прозрачность и сотрудничество казахстанских властей и Авиационной администрации в ходе проводимого расследования. В целях сохранения имиджа нашей страны от действий недобросовестных зарубежных авиакомпаний, вовлеченных в "непрозрачные схемы" поставок вооружений и военной техники в зоны конфликтов или в страны, находящиеся под санкциями СБ ООН, разработаны дополнительные условия для регистрации воздушных судов, предназначенных для перевозки груза, и их последующего контроля, которые внесены в проект закона Республики Казахстан "О внесении изменений в закон Республики Казахстан "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации". Указанные нормы ожидается принять до конца 2020 года в составе проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам восстановления экономического роста", - проинформировали в МИИР РК.





