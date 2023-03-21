Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Таджикистана

Слово "Навруз" появилось в персидских источниках только во втором веке нашей эры, но сам праздник был отмечен уже во времена династии Ахеменидов

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Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Наурыз - праздник весны и нового года, который празднуется во многих странах Центральной Азии и Ближнего Востока. Хотя слово "Навруз" появилось в персидских источниках только во втором веке нашей эры, праздник отмечали уже во времена династии Ахеменидов (около 550-330 гг. до н. э.). Само слово "Наурыз" с персидского языка переводится как "новый день".





Отмечают Наурыз мейрамы и в Казахстане. В преддверии весеннего праздника Наурыз в Алматы в Турксибском районе на пешеходной зоне по улице Сауранбаева прошел республиканский челлендж домбристов "Күй күмбірі".





В Астане 21 и 22 марта в парках района Байконыр будут проходить народные гуляния в честь празднования Наурыза. На площадках будут установлены юрты с угощениями, гостей также ждет концерт с участием звезд эстрады. В парке Ататюрк и на Аллее писателей будут расположены выставочные юрты, посвященные великим деятелям истории. Здесь же организуют праздничный концерт с участием звезд казахстанской эстрады, артистов города и творческих коллективов.





В Жамбылской области спектакль "Наурыз - праздник дружбы и добра" подарил детям массу эмоций. Также в рамках празднования Наурыз мейрамы театром запланированы выездные спектакли в отделанные села. В селе Жасоркен Байзакского района посмотреть спектакль пришли 220 человек, в селе Жалпак-тобе Жамбылского района - 206 зрителей.





Праздничные мероприятия в честь Наурыз мейрамы пройдут 21 и 22 марта в городах и районах Карагандинской области. Для жителей подготовлены концерты и театрализованные представления, спортивные состязания, выставки. По области будет установлено более 300 юрт.





В Атырау одним из самых масштабных мероприятий в честь празднования Наурыза станет ежегодный фестиваль Infinity Koktem Fest 2023, который пройдет 21-22 марта.





В музее "Анаға құрмет" Карасайского района Алматинской области с размахом отметили Наурыз. Празднование сопровождалось разнообразными представлениями и концертной программой.





Акорда 21 марта необычно поздравила казахстанцев с праздником Наурыз. Пресс-служба опубликовала видеоролик.



