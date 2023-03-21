20.03.2023, 09:20 44511
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Таджикистана
Эпицентр землетрясения расположен в 591 км от Алматы
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Алматы. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 19 марта 2023 года в 23.07 зарегистрировано землетрясение на территории Таджикистана.
Эпицентр землетрясения расположен в 591 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения 10,0. Магнитуда MPV 4,3. Координаты эпицентра 38,40° с.ш. 73,87° в.д. Глубина 15 км.
Сведений об ощутимости нет.
Ранее сообщалось, что в Алматы и двух областях прогнозируют землетрясение. Напомним, Казахстан входит в список государств с сейсмической нестабильностью. Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей. Однако самым активным является Алматинский регион - землетрясение может повлечь за собой сход лавин, селей, прорыв дамб.
По оценкам экспертов, в случае разрушительного землетрясения в Алматы потери составят порядка 400 тысяч человек, будет разрушено до 60 процентов зданий, а прямой ущерб составит порядка 200 миллиардов тенге. При этом потери будут не только огромны во всех отношениях, но и долгосрочны. При попытках покинуть город образуется огромная пробка, которая перекроет дорогу спасателям и медикам для оказания помощи нуждающимся. Если же алматинцы побегут на улицу, начнется страшная давка, ведь нынешняя застройка слишком плотная. Просторных мест для спасения в чрезвычайной ситуации остается все меньше и меньше. Стоит отметить, что казахстанские сейсмологи не участвуют в проектировании и строительстве многоквартирных жилых комплексов.
По словам директора ТОО "Института сейсмологии" Министерства по ЧС РК Даулета Сарсенбаева, необходимо на государственном уровне вести тотальный контроль во время проектирования и строительства.
Как сообщалось ранее, на карту сейсмических разломов нанесли жилищные комплексы, построенные после 2015 года.
Наибольшую сейсмическую опасность для города представляет Заилийский разлом (диагональный), проходящий вдоль проспекта Аль-Фараби, через антенное поле, площадь Республики, пересечение проспекта Абая и улицы Кунаева, по улице Казыбек би, через Парк культуры на восток.
Разлом в широтном направлении проходит по улице Джандосова, Тимирязева, Сатпаева, Фурманова - на северо-восток. Северный разлом проходит с запада через озеро Сайран (плотина), вдоль улицы Виноградова, Кабанбай батыра на гр. города, по улице Казыбек би к Парку культуры и отдыха на восток.
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21.03.2023, 10:24 316
В Казахстане отмечают Наурыз мейрамы
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Наурыз - праздник весны и нового года, который празднуется во многих странах Центральной Азии и Ближнего Востока. Хотя слово "Навруз" появилось в персидских источниках только во втором веке нашей эры, праздник отмечали уже во времена династии Ахеменидов (около 550-330 гг. до н. э.). Само слово "Наурыз" с персидского языка переводится как "новый день".
Отмечают Наурыз мейрамы и в Казахстане. В преддверии весеннего праздника Наурыз в Алматы в Турксибском районе на пешеходной зоне по улице Сауранбаева прошел республиканский челлендж домбристов "Күй күмбірі".
В Астане 21 и 22 марта в парках района Байконыр будут проходить народные гуляния в честь празднования Наурыза. На площадках будут установлены юрты с угощениями, гостей также ждет концерт с участием звезд эстрады. В парке Ататюрк и на Аллее писателей будут расположены выставочные юрты, посвященные великим деятелям истории. Здесь же организуют праздничный концерт с участием звезд казахстанской эстрады, артистов города и творческих коллективов.
В Жамбылской области спектакль "Наурыз - праздник дружбы и добра" подарил детям массу эмоций. Также в рамках празднования Наурыз мейрамы театром запланированы выездные спектакли в отделанные села. В селе Жасоркен Байзакского района посмотреть спектакль пришли 220 человек, в селе Жалпак-тобе Жамбылского района - 206 зрителей.
Праздничные мероприятия в честь Наурыз мейрамы пройдут 21 и 22 марта в городах и районах Карагандинской области. Для жителей подготовлены концерты и театрализованные представления, спортивные состязания, выставки. По области будет установлено более 300 юрт.
В Атырау одним из самых масштабных мероприятий в честь празднования Наурыза станет ежегодный фестиваль Infinity Koktem Fest 2023, который пройдет 21-22 марта.
В музее "Анаға құрмет" Карасайского района Алматинской области с размахом отметили Наурыз. Празднование сопровождалось разнообразными представлениями и концертной программой.
Акорда 21 марта необычно поздравила казахстанцев с праздником Наурыз. Пресс-служба опубликовала видеоролик.
19.03.2023, 10:51 93836
Очередная авария на ТЭЦ Риддера: жителям обещают сделать перерасчет
Фото: Instagram/akimatridder
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Риддер. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На ТЭЦ Риддера 17 марта произошла очередная авария - два котла вышли из строя. Жителям города сделают перерасчет за некачественное предоставление услуги. Об этом сообщили в акимате Риддера.
На 18 марта текущего года на АО "Риддер ТЭЦ" в работе находятся два котлоагрегата среднего давления № 1 и № 2. 17 марта текущего года на дутьевом вентиляторе 4А котлоагрегата высокого давления № 4 произошло замыкание силового кабеля. На данный момент ведутся ремонтные работы. После запуска котлоагрегата № 4 и набора пыли в бункер будет произведена растопка котлоагрегата № 5. Котлоагрегаты № 1 и № 6 находятся в ремонте", - говорится в сообщении акимата города.
На текущий момент температура подачи составляет 40 градусов, температура наружного воздуха +8 градусов.
Руководством города было направлено письмо директору АО "Риддер ТЭЦ" о проведении перерасчета жителям города за некачественное предоставление услуги. Руководство ТЭЦ заверило, что перерасчет будет произведен после окончания отопительного сезона", - отметили в акимате.
Как сообщалось ранее, серия аварий, произошедших в текущем отопительном сезоне в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года.
По поручению президента в стране идет проверка всех теплоэнергостанций и электрических сетей.
Износ теплоэлектроцентралей в отдельных регионах превышает 90%, заявил в ходе парламентских слушаний спикер сената Маулен Ашимбаев.
18.03.2023, 14:26 137096
В поселке Кобда Актюбинской области в результате паводка сильно повреждены около 25 домов Дополнено
Фото: акимат Актюбинской области
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Актобе. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В поселке Кобда Актюбинской области работает комиссия по оценке ущерба, причиненного в результате паводка, ведется обследование домов и дворовых территорий. Всего от жителей района поступила 101 заявка. Пострадавшим семьям руководство Актюбинской области оказывает всю необходимую помощь. Об этом сообщили в акимате региона.
На данный момент известно, что три дома восстановлению не подлежат, в 4 рухнули перегородки, они признаны аварийными, 17 домов все еще остаются в воде", - говорится в сообщении акимата.
Сообщается, что в целях поддержки пострадавших до завершения работы комиссии 75 семьям будет перечислена материальная помощь в размере 500 тысяч тенге за счет внебюджетных средств.
После того как комиссия обследует все здания и сооружения, пострадавшие получат помощь в полном объеме в соответствии с заключениями экспертов о сумме ущерба", - проинформировали в ведомстве.
Дополнено. 18.03.2023, 15.50
Как сообщил замруководителя аппарата акима Актюбинской области - пресс-секретарь акима региона Ержан Байтанаев, 24 дома построят для жителей села Кобда Кобдинского района, чьи дома подверглись значительному подтоплению. Соответствующее поручение дано акимом Актюбинской области Ералы Тугжановым в ходе поездки в Кобдинский район.
В общей сложности с 13 марта в поселке Кобда талыми водами подтоплено 79 домов, 22 дворовые территории.
Руководство региона планировало приобрести для трех семей жилье за счет внебюджетных средств, однако из-за отсутствия свободного жилья в населенном пункте принято решение о строительстве. В настоящее время в населенном пункте наблюдается спад уровня паводковых вод. Работа по созданию искусственных водозаборов, укладке песка и откачке воды продолжается", - отметил он.
Напомним, 13 марта из-за интенсивного таяния снега и большого потока талых вод со степи в поселке Кобда Кобдинского района произошло подтопление расположенных на окраине населенного пункта дворовых территорий, домов, здания ФОК и кафе. Жители были размещены в эвакуационном пункте.
15 марта решением акимата Кобдинского района была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.
В настоящее время в населенном пункте наблюдается спад уровня паводковых вод. Работа по созданию искусственных водозаборов, укладке песка и откачке воды продолжается. Задействовано 38 единиц специализированной техники, 277 человек.
Глава МЧС вылетел на место паводков в Актюбинскую область.
18.03.2023, 14:03 139911
Жителя Кызылорды задержали за незаконный отстрел сайги
Проводится расследование
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Кызылорда. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Жителя Кызылорды задержали по подозрению в незаконном отстреле сайги. У подозреваемого изъято охотничье ружье, 6 туш животных и 130 рогов.
17 марта сотрудниками УКП ДП Кызылординской области за отстрел сайгаков, транспортировку, хранение и реализацию их рогов и мяса, а также за получение за это денежных средств преступным путем задержан 42-летний горожанин", - сообщает Polisia.kz.
Изъяты 6 туш животных, похожих на сайгаков, 130 рогов, охотничье ружье 12-го калибра, 26 патронов и внедорожник.
По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворен в ИВС.
18.03.2023, 10:20 148156
Глава МЧС вылетел на место паводков в Актюбинскую область Дополнено
Фото: МЧС РК
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Актобе. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава МЧС Юрий Ильин по поручению премьер-министра Республики Казахстан Алихана Смаилова вылетел в Актюбинскую область для оценки ситуации, контроля и координации работ по ликвидации последствий паводков в населенных пунктах Актюбинской области.
Напомним, что в результате резкого повышения температуры и интенсивного таяния снега произошло подтопление населенных пунктов Кобдинского и Уилского районов.
Силами спасателей и местных исполнительных органов заблаговременно эвакуировано более 400 человек, 140 из которых в настоящее время вернулись в свои дома, более 70 человек находятся в пунктах временной эвакуации, еще 240 человек остаются у родственников. Отогнано в безопасные места более 4000 голов сельскохозяйственных животных", - проинформировали в МЧС.
В указанных районах области в аварийно-спасательных и неотложных работах, ликвидации последствий паводков задействовано порядка 900 человек личного состава, 650 единиц техники спасательных подразделений МЧС, местных исполнительных органов, МВД и других заинтересованных структур области.
Дополнено. 18.03.2023, 17.51
По данным МЧС, в ходе рабочего визита в Актюбинскую область министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин и аким Актюбинской области Ералы Тугжанов провели облет и ознакомились с текущей обстановкой, а также проводимыми аварийно-спасательными и неотложными работами по ликвидации последствий паводков в Кобдинском и Уилском районах Актюбинской области.
В двух районах области из-за интенсивного снеготаяния и стока талой воды с полей произошло подтопление жилых домов, дворовых территории и подсобных хозяйств (Кобдинский район - 79 домов, Уилский район - 2 дома и 12 дворовых территории). По результатам комиссии местных исполнительных органов - подтопленными остаются 19 домов и 12 дворовых территорий, где ведутся активные противопаводковые мероприятия и работы по откачке воды.
Задействованными силами и средствами оперативно и заблаговременно эвакуировано более 400 человек, которые размещены у родственников и в эвакуационных пунктах. Люди постепенно возвращаются в свои дома, уже вернулось 140 человек. Произведен отгон более 4 00 сельскохозяйственных животных на безопасное место.
Юрий Ильин поставил ряд конкретных задач по ускорению ликвидации последствий паводков, обозначил пути их решения и минимизации подобных угроз в будущем.
Мы завершили облет районов, которые пострадали. Сложная обстановка пока наблюдается в Уилском районе. Принято решение по направлению инженерной техники, разрывов перемычек лиманных сооружений для ускоренного пропуска талых вод из населенного пункта Ойылского района. На месте работает оценочная комиссия местных исполнительных органов, которая завершит в ближайшие время свою работу по оценке ущерба и имущества граждан. Работа подразделений МЧС и местных исполнительных органов будет продолжена до полного завершения откачки воды из всех домовладений. Ситуация под контролем. Осложнение обстановки не наблюдается. Ближайшие 10 дней практически все северные районы области уже освободятся от снега, такого высокого уровня расхода воды пока не ожидается", - прокомментировал ситуацию Юрий Ильин.
Вместе с тем, в ходе облета проведен осмотр низовьев Актюбинского водохранилища.
На сегодняшний день в двух районах области в аварийно-спасательных и неотложных работах, ликвидации последствий паводков задействовано порядка 900 человек личного состава, 650 единиц техники, включая водооткачивающие средства спасательных подразделений МЧС, местных исполнительных органов, МВД и других заинтересованных структур области.
В целом, проведенные по Актюбинской области ранее до начала паводкового периода превентивные противопаводковые мероприятия по устройству водопропускных труб, очистке арычной системы, вывозу снега, способствовали уменьшению паводковых угроз.
Проводимые в настоящее время инженерные и другие работы также способствуют скорейшей стабилизации обстановки в наступивших сложных гидрометеорологических условиях, связанных с резким повышением температурного фона и резкого таяния снега при максимальных показателях промерзания грунта.
За сутки в Байганинском, Иргизском, Мартукском, Мугалжарском, Уилском, Темирском и Шалкарском районах проводилась работа по укладке мешкотары с инертным материалом. Всего уложено более 10 000 мешков с инертным материалом, откачано порядка 30 000 кубометров воды.
В целом с начала паводкового периода по Актюбинской области откачано более 390 000 кубометров воды, прочищено более 26 км арыков, уложено более 24 000 мешков с инертным материалом, возведена временная дамба протяженностью почти 200 метров, проведены берегоукрепительные работы протяженностью 500 метров.
По области из населенных пунктов вывезено порядка 525 000 кубометров снега. В Актобе выше жилого массива Сая, и селе Петропавловка Каргалинского района прорыт водоотводной канал длиной 200 метров.
Противопаводковые мероприятия продолжаются.
Вместе с тем, по информации акимата Актюбинской области жителям, чьи дома подверглись значительному подтоплению, будет оказана всесторонняя помощь в том числе по восстановлению и строительству жилья по итогам работы комиссии местных исполнительных органов. Работа по созданию искусственных водозаборов, укладке песка и откачке воды продолжается.
Ранее сообщалось, что в поселке Кобда Актюбинской области объявлен режим ЧС.
17.03.2023, 18:30 177966
Пропавшего в области Абай пятилетнего мальчика нашли
Малыша заметил бдительный водитель автобуса
Фото: polisia.kz
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Семей. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Пропавший в области Абай пятилетний мальчик был обнаружен в окрестностях поселка Степной, информирует Polisia.kz.
Сообщается, что малыша заметил бдительный водитель автобуса. Он передал ребенка полицейским.
На поиски мальчика был ориентирован личный состав департамента полиции области и общественность областного города", - отметили в полиции.
Также полицейские выразили благодарность за проявленную гражданскую активность водителю автобуса, который заметил заблудившегося мальчика и незамедлительно связался с полицейскими.
Ранее сообщалось, что пропавшего ребенка нашли в Костанайской области.
17.03.2023, 14:50 189161
Обезвредивших подростка с топором школьников наградили в СКО
Фото: Polisia.kz
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Петропавловск. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Северо-Казахстанской области поблагодарили двух петропавловских школьников, обезвредивших подростка с топором.
Двое старшеклассников из городской средней школы № 4 Нурислам Сандыбай и Алдиар Нуртаев, а также их мамы получили благодарственные письма от руководства областной полиции", - сообщает Polisia.kz.
Напомним, утром 13 февраля в петропавловской школе произошло ЧП: девятиклассник нанес топором телесные повреждения трем учащимся. Пострадавшие дети были госпитализированы.
Еще до прибытия полицейских и медиков нападавшего задержали два старшеклассника: Нурислам и Алдиар. По данному факту возбуждено уголовное дело статье УК РК "Покушение на убийство двух и более лиц", подозреваемый водворен в ИВС.
Благодарственные письма и подарки мальчикам и их мамам торжественно вручил первый заместитель начальника ДП СКО Канат Айтбаев. Он подчеркнул, что, возможно, не каждый взрослый смог бы оперативно принять нужные меры, однако Нурислам и Алдиар в считанные секунды сориентировались, тем самым обезопасив себя и других детей от беды.
Это не первое награждение ребят. Ранее их поощряли на школьной линейке, также их храбрость отметили представители Министерства обороны. К слову, оба мальчика занимаются саморазвитием, спортом, однако однозначно с выбором будущей профессии пока не определились. Но стражи правопорядка им посоветовали обратить более пристальное внимание на перспективу выбора службы в погонах", - рассказали в полиции.
После инцидента в школе Петропавловска заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов дал поручение всем регионам и управлениям образования провести ревизию в школах и заключить договор с лицензированной охраной. По его словам, перед акиматами стоит задача, чтобы все школы были оснащены видеокамерами. В городах и районных центрах, где есть интернет, должен быть выход на центр оперативного управления полиции для безопасности детей.
Также премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов поручил усилить меры безопасности в школах страны и провести проверку всех учебных заведений.
В МВД РК сообщили, что более трех тысяч школ и четырех тысяч детских садов в Казахстане не обеспечены лицензированной охраной.
До конца года в школах пообещали ввести спецохрану, тревожные кнопки и турникеты.
17.03.2023, 12:13 194006
Как казахстанцам без прописки проголосовать на выборах 19 марта
Граждан будут прописывать на один день по месту избирательного участка
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 19 марта, в день выборов казахстанцы, не имеющие прописки, смогут зарегистрироваться по адресу, где находится избирательный участок. Услугу будут оказывать сотрудники ЦОНов, сообщает госкорпорация "Правительство для граждан".
По стране из 4 тысяч избирательных участков в 188 будут задействованы сотрудники ЦОНов. Они будут оказывать услугу по регистрации граждан, не имеющих прописки, по местонахождению избирательного участка. Сервис создан для того, чтобы казахстанцы смогли проголосовать и реализовать свое конституционное право.
Сотрудники ЦОНов будут оформлять регистрацию избирателей с 7.00 до 20.00 только в день выборов. Граждан будут прописывать на один день по месту избирательного участка. К слову, если гражданин без регистрации по месту жительства обратится в школу, колледж или университет для голосования, его пропишут в самом учебном заведении, но 20 марта он будет автоматически выписан. Вместе с тем отметим, что казахстанцев, имеющих регистрацию по месту жительства, сотрудники ЦОНов в этот день прописывать не будут", - разъяснили в пресс-службе.
Ознакомиться со списком адресов избирательных участков, где будут работать сотрудники ЦОНов, можно по ссылке.
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