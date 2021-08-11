Каждый первоклассник получит "Букварь" - МОН

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НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов 10 августа представил на аппаратном совещании учебники, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Эліппе" - это первый учебник и первая книга первоклассников. Мы должны вручить им "Эліппе" и "Букварь", когда они впервые переступят порог школы. Это добрая традиция. Мы подготовили "Эліппе" и "Букварь", учебники доставляются во все регионы. Все первоклассники 1 сентября в торжественной обстановке должны получить "Эліппе" и "Букварь". Нужно своевременно организовать эту работу", - отметил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

4 августа приказом министра образования и науки Республики Казахстан Асхата Аймагамбетова от 27 июля 2021 года №368 определены сроки начала, продолжительности и каникулярных периодов 2021-2022 учебного года.

Учитывая сложившуюся санитарно-эпидемиологическую, социально-экономическую ситуацию, в следующем учебном году разрешат посещение школ в удобной одежде в классическом стиле.

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