Круглый стол по обсуждению послания главы государства состоялся в Талдыкоргане

Талдыкорган. 25 сентября. Kazakhstan Today - В Талдыкоргане состоялся круглый стол, который был посвящен посланию президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана "Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана", передает корреспондент агентства.

На заседании в проектном офисе "Рухани жангыру" шла речь не только об очередном послании, но и о целях и задачах, которые предстоит решать в новом году.

В работе круглого стола приняли участие ученые, эксперты, политологи, общественные деятели, НПО, ветераны, молодежь, предприниматели, представители СМИ, а организатором мероприятия выступил Центр анализа и прогнозирования Алматинской области.

Руководитель Центра анализа и прогнозирования Алматинской области Олжас Ескендиров пояснил, что целью проведения конференции стало разъяснение и обсуждение послания главы государства Касым-Жомарта Токаева. Он говорил о важности программы "Рухани жангыру" в воспитании подрастающего поколения и продолжении курса многовекторной политики. Также особо выделили последнее, десятое направление, где глава государства выделяет работу с молодежью.

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