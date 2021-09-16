Манатаев покинул пост вице-министра сельского хозяйства РК

Фото: пресс-слуба премьер-министра РК

НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Руслан Манатаев освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства Казахстана, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Постановлением правительства Республики Казахстан Манатаев Руслан Ергалиевич освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства РК, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Манатаев родился в 1984 году в Карагандинской области. Окончил Казахский экономический государственный университет имени Рыскулова, Казахскую академию транспорта и коммуникаций имени Тынышбаева, Назарбаев университет. Трудовую деятельность начал в 2005 году младшим кредитным офицером в банке. В 2018-2020 годы работал управляющим директором по ИТ-решениям, вице-президентом по телекоммуникациям, заместитель председателя правления АО "Транстелеком". С августа 2020 года по настоящее время был вице-министром сельского хозяйства РК.









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