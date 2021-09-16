Манатаев покинул пост вице-министра сельского хозяйства РК

Фото: пресс-слуба премьер-министра РК
Постановлением правительства Республики Казахстан Манатаев Руслан Ергалиевич освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства РК, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Манатаев родился в 1984 году в Карагандинской области. Окончил Казахский экономический государственный университет имени Рыскулова, Казахскую академию транспорта и коммуникаций имени Тынышбаева, Назарбаев университет. Трудовую деятельность начал в 2005 году младшим кредитным офицером в банке. В 2018-2020 годы работал управляющим директором по ИТ-решениям, вице-президентом по телекоммуникациям, заместитель председателя правления АО "Транстелеком". С августа 2020 года по настоящее время был вице-министром сельского хозяйства РК.
Напомним, 10 июля президент отправил в отставку министра сельского хозяйства Сапархана Омарова. Новым министром стал Ербол Карашукеев.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства