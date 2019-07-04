Актау. 3 июля. Kazakhstan Today - Мангистауская область восстанавливает восемь улиц в Арыси. Об этом сегодня на брифинге, прошедшем на площадке региональной службы коммуникаций, заявил аким Мангистауской области Серикбай Трумов, передает Kazakhstan Today.

По словам Серикбая Трумова, восстановительные работы в городе Арыси поручено вести восьми строительным компаниям региона: ТОО "Ондасын Строй", ТОО "Ак жол курылыс", ТОО "Альянс ЛТД", ТОО "Актау БС Строй", ТОО "АС курылыс", ТОО "Айком ЛТД", ТОО "Шебер Курылыс". Необходимо также отметить, что к строительным работам будут привлечены безработные жители Арыси.

На сегодняшний день строители, оснащенные необходимой техникой, уже приступили к работам. Начаты ремонтные работы 12 домов на пяти улицах, а также восстановление одного жилого дома.

Для ведения ремонтных работ мобилизовано 50 человек. 2 июля в Арысь были доставлены необходимые материалы, в том числе 140 кубометров древесного материала, 12 000 квадратных метров шифера и другие материалы для ремонта крыши домов. Также взяты замеры и подготавливаются окна в домах, расположенных на 5 улицах. С сегодняшнего дня начата их установка в жилых домах на двух улицах.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев дал правительству и акимам областей специальные задания по восстановлению города Арыси. Мангистауская область закреплена ответственной за 4-ый сектор. На данной территории расположены 8 улиц, 331 дом, а ремонту подлежат 275 домов. Не подлежат восстановлению, то есть требуется заново построить 3 дома. Это все частные дома", - сказал Серикбай Трумов.

Ответственным за данные работы назначен заместитель акима области Нурдаулет Килыбай. Кроме этого, в состав рабочей группы вошли представители 9 экспертных учреждений, которые побывали в городе Арыси, где ознакомились и изучили выделенный Мангистауской области сектор, а также подготовили полные дефектные акты пострадавших домов.

Ремонтные работы запланировано закончить до первого августа текущего года", - сказал глава региона.

Кроме того, 150 детей из города Арыси бесплатно отдохнут в лагерях на берегу Каспийского моря. В частности, запланирована организация летнего отдыха 50 детей из Арыси в период с 16 по 30 июля в детском лагере "Балдаурен" в Актау, и 100 детей будут отдыхать в лагере "Алау".

Необходимо отметить, что государственные служащие, врачи и учителя, нефтяники и работники крупных предприятий региона перечислили свой однодневный заработок в фонд помощи пострадавшим от взрывов

В целях оказания поддержки жителям Арыси в областном и районном филиалах партии "Нур Отан", а также в молодежных ресурсных центрах, при КГУ "Общественное согласие" при областном филиале Ассамблеи народа Казахстана и на базе благотворительного фонда "Мы люди - мы вместе" открыты пункты сбора гуманитарной помощи. В данных пунктах было собрано 8 тонн одежды, 6 тонн продуктов питания, железной дорогой 27 июня был отправлен первый гуманитарный груз . Он состоит из продуктов питания и одежды, лекарственных препаратов, средств гигиены и предметов первой необходимости. Эти мероприятия будут продолжены.

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