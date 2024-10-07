Международные миссии дали оценку проходящему в Казахстане референдуму по АЭС

За строительство АЭС проголосовали 5 миллионов 561 тысяча 937 человек или 71,12 %

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Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Центральная комиссия референдума РК - Центральная комиссия референдума РК озвучила предварительные результаты голосования.





ЦИК РК





Из 12 миллионов 284 тысячи 487 граждан, имеющих право участвовать в референдуме, в голосовании приняли участие 7 миллионов 820 тысяч 204 человека, или 63,66 %.





Число граждан, проголосовавших за строительство АЭС, составило 5 миллионов 561 тысяча 937 человек или 71,12 %.



