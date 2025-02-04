03.02.2025, 14:02 36921
МВД: Штрафа за прогрев автомобиля более пяти минут не существует
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Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса потребовали от Министерства внутренних дел разъяснить резонансную информацию о якобы имеющихся штрафах за прогрев автомашин более пяти минут, передает корреспондент агентства.
Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек, обращаясь к вице-министру внутренних дел Игорю Лепехе, отметил, что в законе нет запрета на прогрев автомобиля более пяти минут.
Вы должны были разъяснять, что в законе нет такого понятия, как пять минут. Вы довели ситуацию до такого беспредела, шумихи, когда все говорят о пяти минутах. Это вы должны были разъяснять, Министерство внутренних дел и другие госорганы вместе. А сейчас, получается, пожинаем плоды вот этого отсутствия разъяснительных работ", - подчеркнул Базарбек.
Игорь Лепеха пояснил, что норма о пяти минутах в законе о дорожном движении разграничивает понятия "остановка" и "стоянка".
Про прогрев нет там про 5 минут. Механическим транспортным средствам запрещается остановка в населенных пунктах с работающим двигателем, если это создает неудобство жителей. К ответственности по этой норме привлекаем только по заявлению. В прошлом году таких случаев было три, один из них прокуратура отменила. То есть за прогрев двигателя мы к ответственности не привлекаем. Это проблема из пальца высосана", - заверил вице-министр.
Напомним, депутаты предложили пересмотреть штрафы за прогрев двигателя в авто зимой более 5 минут - в северных регионах этого времени недостаточно. При этом штраф за нарушение составляет 19 660 тенге. Вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова рассказала о необходимых условиях для пересмотра нормы. Комментируя предлагаемую норму, министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев отметил, что на фоне большого количества транспортных средств в городах ведомство поддерживает требование, чтобы автомобиль без причины не работал.
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новости по теме
03.02.2025, 21:00 21841
Аэропорт Алматы прокомментировал ситуацию с девочкой со смертельным диагнозом
Сотрудники аэропорта не были заранее информированы о необходимости заезда реанимобиля
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Алматы. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Международном аэропорту Алматы объяснили, почему пятилетней Инсаф Асметуллаевой, которая прилетела 12 января рейсом Дели - Алматы, пришлось проходить паспортный и таможенный контроль на общих основаниях, хотя она находилась в коматозном состоянии.
Оказание медицинской помощи и связанная с ней деятельность регулируется приказом министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 6 июня 2017 года № 329 " Об утверждении Правил оказания медицинской помощи пассажирам в гражданской авиации". Согласно международным протоколам, если пассажир имеет медицинские проблемы, авиакомпания сообщает в аэропорт прибытия о наличии данного пассажира на борту посредством оповещения специальными кодами. Согласно международным стандартам существует несколько категорий данных пассажиров. От авиакомпании был послан код STCR (пассажиру необходимы носилки). Со стороны Международного аэропорта Алматы по прилету борта пассажира ожидала STCR команда со специализированной техникой", - сообщили в воздушной гавани.
Сотрудники аэропорта не были заранее информированы о необходимости заезда стороннего реанимобиля с медицинской бригадой из города на территорию аэропорта. Реаномобиль прибыл по факту и без согласования со службами аэропорта.
Для допуска постороннего транспорта на перрон существуют определенные процедуры согласования. Для этого должна быть представлена информация о лежачем пассажире на рейсе, его диагноз и другие важные детали минимум за 24 часа до рейса или за 2 часа до посадки воздушного судна. Данной информации, к сожалению, представлено не было. Сотрудники STCR команды, увидев состояние пассажира, вызвали медицинскую службу и машину скорой помощи аэропорта", - говорится в сообщении аэропорта.
В пресс-службе добавили, что сопровождающие отказались от транспортировки в машине скорой помощи аэропорта, поэтому девочку доставили в зону пограничного контроля. Пограничный и таможенный контроль она прошла в сопровождении службы аэропорта без очереди, как маломобильный пассажир.
03.02.2025, 16:08 31006
Kaspi Жұма пройдет 14, 15 и 16 февраля
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Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Весна уже совсем скоро! А значит, впереди мартовские праздники и начало нового сезона у модников, спортсменов, садоводов и всех любителей теплого времени года.
Чтобы все могли порадовать себя и близких подарками, Kaspi.kz вновь проводит всенародный праздник выгодных покупок!
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Kaspi Жұма - это праздник не только для покупателей, но и для большого количества предприятий малого и среднего бизнеса в Казахстане. Всего за три дня многие предприниматели получают выручку, как за месяц, развивают свой бизнес и открывают новые рабочие места.
03.02.2025, 15:14 32961
Петицию против снижения порога по НДС создали в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане запустили петицию с требованием не снижать порог постановки на учет по НДС до 15 млн тенге, передает корреспондент агентства.
По словам авторов петиции, снижение порога по НДС приведет к ухудшению положения малого и среднего бизнеса, а возможно, и к сокращению численности малого бизнеса в целом, "так как существенно увеличится налоговое бремя".
Авторы отмечают, что даже сегодняшний порог в 20 000 МРП (78 640 000 тенге), является достаточно низким и некомфортным для МСБ и многие предприниматели стараются не перешагнуть этот порог.
Также постановка на учет по НДС обяжет предпринимателей добавлять к ценам на их товары, работы, услуги еще и сумму НДС, которую планируют поднять до 20%.
Поэтому минимально их цены увеличатся на 20%. Но в действительности цены повысятся более значительно", - уверены разработчики.
Многие представители МСБ не имеют права относить НДС в зачет, так как либо сами создают свои товары, работы, услуги, либо их поставщики не являются плательщиками НДС. Например, закупки с рынков. Поэтому предпринимателям придется уплачивать в бюджет почти всю сумму НДС, добавленную к цене на их товары, работы, услуги.
В-четвертых, НДС во всем мире считается самым сложным налогом для исчисления. И у нас в Казахстане судебные органы и Высшая аудиторская палата отмечала неопределенности и многочисленные нарушения в толковании НДС со стороны налоговых органов. Безусловно, МСБ тем более не сможет самостоятельно исполнять налоговые обязательства по НДС и при этом, не сможет также получать квалифицированную помощь специалистов в виду дороговизны их услуг. В-пятых, НДС требует представления ежеквартальных деклараций, ведения налоговых регистров и полноценного бухгалтерского учета, выписки электронных счетов-фактур, их учета, а также проверки полученных ЭСФ. Всего этого сегодня МСБ не обязан делать. И поэтому предприниматели вынуждены будут привлекать бухгалтеров, а это дополнительные расходы каждый месяц", - аргументируют инициаторы.
Понижение порога приведет к сокращению МСБ или затруднит его. Просим вас отказаться от идеи о снижении порога постановки на учет по НДС до 15 миллионов тенге", - заключили разработчики.
Напомним, кабмин Казахстана предлагает снизить порог для постановки на учет по НДС до 15 млн тенге.
Ранее Минторговли РК отказало в удовлетворении петиции по отмене единого часового пояса по всей стране, несмотря на то что необходимое количество голосов было собрано в рекордно быстрые сроки.
Стрелки на час назад перевели в Казахстане в ночь на 1 марта прошлого года, несмотря на протесты казахстанцев. После перевода люди стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени.
Центр исследований "Сандж" провел социологическое исследование о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане. Его результаты показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.
В опросе, проведенном бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE с 27 ноября по 11 декабря 2024 года, большинство казахстанцев высказались против единого часового пояса. Наибольшее недовольство выразили жители восточных и центральных регионов, а также крупнейших городов - Алматы и Астаны.
02.02.2025, 18:34 76626
Жителя Астаны арестовали на 15 суток за пранк с игрушечным пистолетом
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны 2 февраля 2025 года рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении жителя Астаны, который устроил пранк в лифте одного из домов.
29 января текущего года Г., находясь в лифте, с целью размещения видеоролика в блог инициировал конфликт, направляя предмет, похожий на пистолет (в судебном заседании установлено, что предметом является игрушечный пистолет), в сторону людей, находящихся в лифте, снимая их реакцию с дальнейшим размещением видеоролика в социальные сети, тем самым совершил действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц", - говорится в сообщении суда.
Факт совершенного правонарушения был подтвержден материалами дела, в том числе видеозаписями.
Астанчанин вину не признал, поясняя, что снимал ролик для развлекательного контента.
Постановлением суда Г. признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 434 КоАП, и назначено взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - сообщили в суде.
Постановление не вступило в законную силу.
01.02.2025, 08:00 165166
Что ждет казахстанцев в феврале
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в феврале 2025 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Повышение тарифов
Тарифы на электроэнергию вырастут в Казахстане с 1 февраля
Приказом главы Минэнерго в Казахстане утверждены новые предельные
на электрическую энергию по следующим группам компаний:
- первой группы (Экибастузская ГРЭС-1 имени Б.Нуржанова) - с 8,27 до 9,5 тенге за кВтч.
- второй группы (Евроазиатская энергетическая корпорация) - с 7,98 до 9,4 тенге за кВтч.
- третьей группы (Станция Экибастузская ГРЭС-2) - с 13,17 до 15,67 тенге за кВтч.
- четвертой группы (Главная распределительная энергостанция Топар) - с 15,32 до 20,84 тенге за кВтч.
- пятой группы (Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова) - с 17,73 до 22,58 тенге за кВтч.
- шестой группы (Караганда Энергоцентр) - с 14,09 до 17,64 тенге за кВтч.
- седьмой группы (Усть-Каменогорская ТЭЦ) - с 14,27 до 17,82 тенге за кВтч.
- восьмой группы (Севказэнерго) - с 18,61 до 23,17 тенге за кВтч.
- девятой группы (АО "Астана-Энергия") - с 9,28 до 11,71 тенге за кВтч и т.д.
- Алматинские электрические станции" ТЭЦ-1,2,3 Капшагайская ГЭС, Каскад ГЭС) - с 17,82 до 20,93 тенге за кВтч.
В Алматы с 1 февраля изменятся тарифы на холодную воду
С 1 февраля средний тариф на водоснабжение составит 135,24 тенге/м3; на водоотведение - 83,54 тенге/м3.
Для населения базовый тариф на водоснабжение вырастет до 91,96 тенге/м3, а на водоотведение - 83,54 тенге/м3. При этом для прочих потребителей и бюджетных организаций предусмотрено снижение или умеренный рост тарифов.
Средний чек по новым тарифам составит:
1-комнатная квартира с жилой площадью 32 м2 по холодному водоснабжению на 156 тенге и за канализацию на 139 тенге (295 тенге) больше;
2-комнатная квартира с жилой площадью 48 м2 по холодному водоснабжению на 234 тенге и за канализацию на 208 тенге (450 тенге) больше;
3-комнатная квартира с жилой площадью 88 м2 по холодному водоснабжению на 312 тенге и за канализацию на 278 тенге (600 тенге) больше.
Повышение цен на бензин и дизтопливо
В Казахстане отменили госрегулирование цен на бензин и дизтопливо. Насколько вырастут цены на бензин в Казахстане, рассказал министр энергетики Алмасадам Саткалиев.
По нашим прогнозам, первое повышение будет не больше 5 тенге. На этот индикатор мы ориентируем участников рынка. Далее будем экстренно реагировать на каждый случай, если увидим, что цены растут достаточно резко", - заявил министр.
Предельные цены на автогаз вырастут с февраля
Новые предельные розничные цены на литр сжиженного газа вводятся с 1 февраля 2025 года и в зависимости от региона составят:
- Астана - 102 тенге;
- Алматы - 102 тенге;
- Шымкент - 90 тенге;
- ЗКО, Актюбинская, Атырауская области - 77 тенге;
- Акмолинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, СКО, Костанайская, Карагандинская, Жетысуская, Улытауская, Павлодарская области и область Абай - 102 тенге;
- Жамбылская, Кызылординская и Туркестанская области - 90 тенге;
- Мангистауская область - 65 тенге.
Казахстанские спортсмены примут участие в Азиаде-2025 в Харбине
Соревнования пройдут с 7 по 14 февраля 2025 года в Харбине (Китай). Спортсмены Казахстана в шестой раз примут участие в зимних Азиатских играх.
Сборную Казахстана представят 138 спортсменов: 72 мужчины и 66 женщин. Наши соотечественники выступят в 10 дисциплинах по шести видам спорта и поборются за 51 комплект медалей.
В играх примут участие более 1000 спортсменов из 32 стран Азии, которые разыграют 64 комплекта медалей. Впервые в программу зимних Азиатских игр включен ски-альпинизм.
Знаменосцами сборной Казахстана станут Адиль Бекетаев (хоккей с шайбой) и Ольга Тихонова (шорт-трек).
Торжественная церемония открытия состоится 7 февраля, а закрытие Игр - 14 февраля. Обе церемонии пройдут на стадионе Harbin International Convention and Exhibition Centre Stadium в Харбине.
Талисманами Азиады-2025 стали сибирские тигры Бинбин и Нини. Девиз игр: "Зимняя мечта и любовь в Азии".
Харбин во второй раз принимает зимние Азиатские игры. Впервые они прошли в этом городе в 1996 году. В целом Китай принимает зимние Азиатские игры уже в третий раз.
Торжественные мероприятия и соревнования пройдут на 7 спортивных объектах: хоккейная арена Харбина; Международный конгрессно-выставочный и спортивный центр Харбина; хоккейная арена района Пинфан; ледовая арена Харбинского спортивного университета; многофункциональный зал Хэйлунцзян; зал для соревнований на льду Хэйлунцзянского учебного центра; горнолыжный курорт Ябули.
Казахстанские первоклассники отдохнут 7 дней на дополнительных зимних каникулах
III четверть, состоящая из 10 учебных недель, началась в казахстанских школах 9 января 2025 года. Ученикам первых классов положены дополнительные каникулы. Они продлятся 7 календарных дней - с 10 по 16 февраля 2025 года.
Для остальных школьников III четверть продлится 10 учебных недель, а весенние каникулы - 11 календарных дней, с 21 по 31 марта 2025 года включительно.
Сколько дней казахстанцы отдохнут в феврале
В феврале 2025 года тех, кто работает пять дней в неделю, ждет 8 выходных и 20 рабочих дней. Для тех, кто работает 6 дней в неделю, - 4 выходных и 24 рабочих дня.
В феврале в Казахстане отмечаются следующие профессиональные праздники:
День работников гражданской авиации Республики Казахстан (1 февраля) и Национальный день печати (2 февраля).
Кроме того, 15 февраля отмечается День вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан.
В Казахстане запустят информсистему прогнозирования и моделирования паводков
Премьер-министр РК Олжас Бектенов в сентябре прошлого года поручил Министерству цифрового развития до конца февраля 2025 года обеспечить внедрение информационной системы "Прогноз и моделирование паводков" с проведением обучения специалистов в министерствах и акиматах.
С 1 февраля начнется проверка владельцев кодов маркировки лекарств
С 1 февраля 2025 года в информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров (ИС МПТ) планируется включение функции проверки владельца кода маркировки. Эта мера направлена на повышение прозрачности и безопасности оборота лекарств.
Перемещение через КПП "Тажен" на границе с Узбекистаном приостановят на три месяца
По согласованию с узбекской стороной с 1 февраля 2025 года через пункт пропуска - таможенный пост "Тажен" на три месяца будет приостановлено перемещение физических лиц, легковых автомобилей, автобусов и автотранспортных средств грузоподъемностью до 3,5 тонны. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.
Ограничение в работе КПП связано с проведением строительно-монтажных работ по капитальному ремонту терминала и в целом модернизации пункта пропуска "Тажен".
Во время указанного срока перемещение физических лиц, легковых автомобилей, автобусов и автотранспортных средств грузоподъемностью до 3,5 тонны будет осуществляться через следующие пункты пропуска:
- "Б.Конысбаев" (РК) - "Яллама" (РУз) (физические лица, легковые автомобили, автобусы и автотранспортные средства грузоподъемностью до 3,5 тонны);
- "Капланбек" (РК) - "Зангиота" (РУз) (физические лица, легковые автомобили, автобусы);
- "Сырдарья" (РК) - "Малик" (РУз), а также "Целинный" (РК) -"Ок олтин" (РУз) (легковые автотранспортные средства, физические лица).
Кроме того, пересекать границу физлица могут поездами международных пассажирских перевозок.
По данным 24.kz, на казахстанско-узбекской границе с 5 февраля начнут работать автомобильные пункты пропуска "Капланбек" и "Навои". Они построены по передовым международным стандартам и оснащены современным технологическим оборудованием, применяемым при осуществлении контроля. Пересечь границу физическим лицам можно пешим порядком, на легковых машинах и автобусах. В последующем будет осуществляться пропуск грузового транспорта. Ожидается увеличение пропускной способности до 20 тысяч человек и 800 автомобилей в сутки.
Какая погода ожидается в феврале
По данным Казгидромета, в начале февраля прогнозируется облачная погода со смешанными осадками в виде снега и дождя, в северной половине страны - с метелями. По территории республики ожидаются порывистый ветер, туманы и гололед.
На большей территории республики в первые дни февраля ожидается повышение температуры воздуха:
- на западе и юге страны днем до 0,+10°С;
- в северной половине республики ночью до -2-7°С, днем до -4+1°С.
На востоке и в центре страны ночью основной фон температуры прогнозируется в пределах -12-20°С, днем потеплеет до 0,-8°С.
Во второй половине первой декады с влиянием холодного антициклона с районов Салехарда в Казахстане прогнозируется понижение температуры воздуха:
- в северной половине страны ночью до -28-35°С, днем до -20-25°С;
- в южной половине ночью до -13-20°С, днем до -5-12°С, в горных районах и на севере южных регионов ночью до -30°С, днем до -20°С.
Согласно консультативному прогнозу во второй и третьей декадах февраля, морозные дни будут сменяться теплыми, ожидаются снегопады, туман и гололед. В горах юга и юго-востока республики возможны сильные осадки (дождь, снег).
При холодных вторжениях антициклона прогнозируются интенсивные волны холода, температура воздуха в эти дни понизится:
- в северной половине и в центре РК ночью до -25-35°С, днем до -15-25°С;
- в южной половине и на юго-западе республики ночью до -12-22°С, днем до -3-15°С.
А в периоды циклонической активности ожидается повышение температуры воздуха:
- в северной половине Казахстана днем до -5+3°С,
- в южной половине и на юго-западе страны днем до +5+15°С.
31.01.2025, 21:16 182386
Антифрод-центр Нацбанка РК заблокировал подозрительные операции на более 1,4 млрд тенге
Добровольно возвращены пострадавшим 88,9 млн тенге
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Антифрод-центр Национального банка продолжает активную работу по выявлению и предотвращению мошеннических операций, сообщает пресс-служба регулятора.
За 6 месяцев работы в рамках платформы зарегистрировано 17 802 инцидента, в результате которых было своевременно заблокировано около 1,5 млрд тенге, из них 1,1 млрд тенге - на стороне банка-отправителя, 343,4 млн тенге - банком-получателем. Добровольно возвращены пострадавшим 88,9 млн тенге.
По данным Антифрод-центра, наиболее распространенные виды мошенничества: телефонное мошенничество - 26,2% от общего числа инцидентов, лжеинвестирование - 19,5%, мошенничество в социальных сетях и мессенджерах - 15,9%.
В Нацбанке подчеркнули, что в последнее время наблюдается рост обращений граждан по вопросам блокировки их банковских счетов.
В этой связи Национальный банк напоминает, что антифрод-центр не обладает полномочиями по принятию решений о включении или исключении лиц из баз данных, а также не осуществляет блокировку банковских счетов и платежных карт", - говорится в сообщении регулятора.
Ранее киберполицейские предупредили казахстанцев об очередной уловке мошенников с использованием SMS-кода.
31.01.2025, 11:14 207476
В Казахстане 78 должностных лиц привлекли к ответственности после проверок Минпросвещения
Проверки показали наличие нарушений со стороны местных исполнительных органов в сфере защиты прав детей
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане 78 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности после проверок Министерства просвещения РК, сообщает пресс-служба ведомства.
Проверки охватили организации среднего образования, здравоохранения, социальной защиты, включая для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также специальные организации для детей с особыми образовательными потребностями. В результате выявленных нарушений составлено 24 административных протокола, наложены штрафы на сумму более 2 млн тенге, выдано 133 предписания и направлены 164 рекомендации по их устранению. Кроме того, 78 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности", - проинформировали в пресс-службе.
По данным министерства, всего обследовано 342 организации в 18 регионах страны, в том числе 120 с выездом на место и 58 в рамках внепланового контроля.
Проверки показали наличие нарушений со стороны местных исполнительных органов в сфере защиты прав детей. Это свидетельствует о необходимости усиления контроля за соблюдением законодательства и создания безопасной среды для их обучения и воспитания. Все участники системы несут ответственность за права и благополучие детей, и их главная задача - обеспечить каждому ребенку защиту, поддержку и равные возможности", - добавила председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова.
Ранее сообщалось о том, какие законы приняты в Казахстане для защиты детей.
30.01.2025, 19:03 233661
Казахскому национальному университету искусств присвоено имя Куляш Байсеитовой
Это событие подчеркивает вклад Куляш Байсеитовой в развитие казахского искусства
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахский национальный университет искусств официально получил имя легендарной оперной певицы Куляш Байсеитовой, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации РК.
Напомним, решение о переименовании принял президент РК Касым-Жомарт Токаев, объявив об этом в 2024 году во время церемонии награждения работников культуры и искусства.
После завершения процедуры государственной перерегистрации учебное заведение носит название Республиканское государственное учреждение "Казахский национальный университет искусств имени Күләш Байсейітовой".
Это знаковое событие подчеркивает вклад Куляш Байсеитовой в развитие казахского искусства и символизирует признание ее выдающегося наследия.
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Ваше мнение
Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?