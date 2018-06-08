Астана. 8 июня. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 8 июня ожидаются дожди с грозами, передает Kazakhstan Today.

"На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, лишь на западе и юго-западе ожидается погода без осадков. Местами ожидается усиление ветра с пыльной бурей, в северной половине республики возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской области ночью местами, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 25 метров в секунду, днем местами - шквал, пыльная буря, возможен град. В Алматинской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. В Жамбылской области местами – усиление ветра 15-20 метров в секунду. В Южно-Казахстанской области местами - усиление ветра 15-20, днем порывы 25 метров в секунду с пыльной бурей, утром и днем местами шквал. В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем местами - шквал. В Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях днем местами - усилении ветра до 15-20 метров в секунду. В Костанайской, Северо-Казахстанской, днем в Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, шквал, днем возможен град.

Днем на большей части Алматинской области сохраняется сильная жара. В Мангистауской, на большей части Кызылординской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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