На водоемах Костанайской области проводят противопаводковые взрывные работы

Костанай. 5 апреля. Kazakhstan Today - В Костанайской области проводят взрывные работы на водоемах. В среду на местных реках разрыхлено более 9,5 тысяч кубометров льда, передает корреспондент агентства.

"На территории Наурзумского района 4 апреля бригада взрывников ТОО "БВР-Строй" произвела два взрыва: вблизи села Дамды на реке Улкен Дамды, и на дамбе №10 возле села Шолаксай. В общей сложности разрушено 3520 кубометров льда толщиной около одного метра. Всего в проведении взрывных работ участвовали 12 человек и 5 единиц техники", - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области.

Произведены также взрывы на реке Тобол, вблизи села Пушкино Камыстинского района. Взорвано 6000 кубометров льда. Средняя толщина взорванного льда составила 90 сантиметров.

"Вскрытие льда на водоемах организовано до начала ледохода для предотвращения ледовых заторов и безаварийного пропуска паводковых вод. При проведении взрывов специалисты обеспечили полный радиус безопасности", - подчеркнули в ДЧС.

Напомним, сегодня департамент по ЧС Костанайской области распространил штормовое предупреждение, в котором со ссылкой на данные филиала РГП "Казгидромет" сообщается, что 7-8 апреля на реках Костанайской области в связи с прогнозом повышения температурного фона и осадков, ожидается интенсивное снеготаяние, угроза формирования талого стока, подъемы уровней и выход воды (подтопление) на пойменные участки рек.

Власти Костанайской области держат на постоянном контроле противопаводковые работы. Аким области Архимед Мухамбетов на днях проинспектировал пострадавшие от паводка участки.

Напомним, в Костанайской области в этом году паводкам могут быть подвержены ориентировочно 100 населенных пунктов, в некоторые уже направлены мобильные группы ДЧС Костанайской области для контроля над ситуацией.

Просмотров: 2118