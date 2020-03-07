Назначены новые руководители подразделений Минобороны и Генштаба ВС РК

Нур-Султан. 6 марта. Kazakhstan Today - Приказом министра обороны РК начальником департамента организационно-мобилизационной работы ГШ ВС РК назначен полковник Сакен Жусупов. Департамент военно-технической политики МО РК возглавил полковник Руслан Олжабаев, передает Kazakhstan Today.

Министр обороны обозначил вновь назначенным начальникам задачи по качественной организации деятельности в доверенных им структурных подразделениях, сообщает пресс-служба Минобороны.

Полковник Сакен Жусупов окончил Киевское высшее инженерное училище, Военную академию связи МО РФ, Военную академию Республики Беларусь. Офицер проходил воинскую службу на различных должностях от начальника радиостанции узла связи и командира радиовзвода до заместителя командира части - начальника штаба.

Полковник Руслан Олжабаев окончил Воронежский военный институт радиоэлектроники и Общевойсковую академию МО РФ. Проходил воинскую службу командиром взвода, роты, батальона, возглавлял отделы и управления радиоэлектронной борьбы в различных воинских частях и структурных подразделениях Вооруженных сил РК.

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