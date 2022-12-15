Не было вселенской катастрофы - Скляр о ситуации в Экибастузе

В Экибастузе 79 домов подключили в первый же день и по 70 домам велась работа

Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр в кулуарах правительства заявил, что в Экибастузе не было вселенской катастрофы, поскольку без тепла остались только три микрорайона.





Такой вселенской катастрофы, чтобы весь город замерз, не было. И слова "замерзающий Экибастуз" относятся к трем микрорайонам. Да, это очень много - 5100 квартир, 13 тысяч жильцов. В течение 7-10 дней в разный период 149 домов отключили сразу же во время аварии. 79 домов подключили в первый же день и по 70 домам велась работа", - заявил он.





Он также сообщил, что в период ликвидации ЧС находился в городе.





Я обошел, наверное, сотни квартир. Штаб находился на ТЭЦ. Я выполнял свои обязанности так, как считал нужным. С раннего утра до поздней ночи. Работал не я один, работал целый штаб, куда входили руководители крупнейших градообразующих предприятий Экибастуза", - добавил Роман Скляр.





Как сообщалось ранее, в конце ноября произошла авария на теплосетях в Экибастузе, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы.





Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занимается специальная комиссия.





Позже первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это, в свою очередь, привело к остановке котлов.





Как стало известно, оставшимся без тепла экибастузцам не будут выставлять счета за отопление. Пострадавшим от ЧП в Экибастузе предпринимателям возместят ущерб.





Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин заявил , что к аварии на ТЭЦ Экибастуза привела тарифная политика.





В ответ на заявление министра депутат Айкын Конуров заявил, что произошедшее в Экибастузе нельзя назвать аварией.





Это отказ всей системы, который был делом времени", - заявил в своем депзапросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова мажилисмен.





На расширенном заседании правительства с участием президента Касым-Жомарта Токаева заместитель премьер-министра Роман Скляр назвал аварию на теплосетях Экибастуза крупнейшей за всю историю города. По словам Скляра, в первые часы аварии было 70 прорывов, из них 15 - крупные.



